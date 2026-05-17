Catanzaro-Palermo LIVE, semifinale Playoff Serie B: cronaca e risultato in diretta
Tutto pronto al “Nicola Ceravolo” per Catanzaro-Palermo, semifinale d’andata dei playoff di Serie B. Una sfida che mette in palio un pezzo importante di stagione e che vede di fronte due squadre arrivate fino a questo punto con percorsi e ambizioni differenti, ma accomunate dallo stesso obiettivo: conquistare la finale e continuare a inseguire la Serie A.
Atmosfera caldissima in Calabria, con stadio sold out e oltre 13mila spettatori pronti a spingere la squadra di Aquilani. Il Palermo, invece, dovrà fare a meno dei propri tifosi a causa del divieto di trasferta, ma arriva al “Ceravolo” con la consapevolezza del miglior piazzamento ottenuto in regular season e con due risultati su tre a disposizione nel doppio confronto.
Aquilani conferma il 3-4-2-1 e si affida dal primo minuto al rientrante Iemmello insieme a Pittarello, supportati dalla qualità di Liberali. Nel Palermo Inzaghi recupera Palumbo, regolarmente titolare alle spalle di Pohjanpalo insieme a Le Douaron. In difesa spazio a Peda, Magnani e Ceccaroni davanti a Joronen.
Le formazioni ufficiali
Catanzaro (3-4-2-1)
Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, Alesi; Liberali, Iemmello; Pittarello.
Allenatore: Aquilani
Palermo (3-4-2-1)
Joronen; Peda, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi
Arbitro
Feliciani di Teramo
Dove vedere Catanzaro-Palermo
Ore 20:00
Diretta TV: DAZN e Prime Video
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