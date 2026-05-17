Catanzaro-Palermo LIVE, semifinale Playoff Serie B: cronaca e risultato in diretta

Tutto pronto al “Nicola Ceravolo” per Catanzaro-Palermo, semifinale d’andata dei playoff di Serie B. Una sfida che mette in palio un pezzo importante di stagione e che vede di fronte due squadre arrivate fino a questo punto con percorsi e ambizioni differenti, ma accomunate dallo stesso obiettivo: conquistare la finale e continuare a inseguire la Serie A.

Atmosfera caldissima in Calabria, con stadio sold out e oltre 13mila spettatori pronti a spingere la squadra di Aquilani. Il Palermo, invece, dovrà fare a meno dei propri tifosi a causa del divieto di trasferta, ma arriva al “Ceravolo” con la consapevolezza del miglior piazzamento ottenuto in regular season e con due risultati su tre a disposizione nel doppio confronto.





Aquilani conferma il 3-4-2-1 e si affida dal primo minuto al rientrante Iemmello insieme a Pittarello, supportati dalla qualità di Liberali. Nel Palermo Inzaghi recupera Palumbo, regolarmente titolare alle spalle di Pohjanpalo insieme a Le Douaron. In difesa spazio a Peda, Magnani e Ceccaroni davanti a Joronen.

Le formazioni ufficiali

Catanzaro (3-4-2-1)

Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, Alesi; Liberali, Iemmello; Pittarello.

Allenatore: Aquilani

Palermo (3-4-2-1)

Joronen; Peda, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

Allenatore: Inzaghi

Arbitro

Feliciani di Teramo

Dove vedere Catanzaro-Palermo

Ore 20:00

Diretta TV: DAZN e Prime Video

Segui con noi la diretta LIVE di Catanzaro-Palermo con cronaca, gol, azioni e aggiornamenti in tempo reale dal “Ceravolo”.