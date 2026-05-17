Gazzetta dello Sport: “Catanzaro-Palermo, le probabili formazioni”
Tutto pronto al “Ceravolo” per l’andata della semifinale playoff di Serie B tra Catanzaro e Palermo. Secondo le probabili formazioni pubblicate dalla Gazzetta dello Sport, Aquilani e Inzaghi dovrebbero affidarsi al 3-4-2-1, puntando sui propri uomini più rappresentativi in una sfida che può indirizzare la corsa verso la Serie A.
Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Catanzaro dovrebbe confermare Pigliacelli tra i pali, protetto dal trio difensivo formato da Cassandro, Antonini e Brighenti. Sulle corsie agiranno Favasuli e Alesi, mentre in mezzo al campo spazio a Pontisso e Petriccione. Sulla trequarti toccherà a Liberali e Iemmello supportare Pittarello.
Nel Palermo, secondo la Gazzetta dello Sport, Inzaghi dovrebbe recuperare Palumbo dal primo minuto accanto a Le Douaron alle spalle di Pohjanpalo. In difesa confermato Magnani insieme a Peda e Ceccaroni davanti a Joronen, mentre a centrocampo agiranno Segre e Ranocchia con Pierozzi e Augello sulle fasce.
La Gazzetta dello Sport evidenzia anche come entrambe le squadre arrivino alla semifinale con entusiasmo e consapevolezza. Il Catanzaro punterà sul fattore campo e sul calore del “Ceravolo”, tutto esaurito, mentre il Palermo proverà a sfruttare il miglior piazzamento ottenuto nella regular season.
Catanzaro (3-4-2-1)
Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, Alesi; Liberali, Iemmello; Pittarello.
Allenatore: Aquilani
Panchina:
Marietta, Jack, Verrengia, Frosinini, Pompetti, Rispoli, D’Alessandro, Buglio, Nuamah, Oudin, Koffi, Di Francesco.
Squalificati: nessuno
Diffidati: nessuno
Indisponibili: Cissè, Borrelli, Bashi, Esteves
Palermo (3-4-2-1)
Joronen; Ceccaroni, Magnani, Peda; Augello, Ranocchia, Segre, Pierozzi; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi
Panchina:
Gomis, Di Bartolo, Modesto, Veroli, Bani, Blin, Gyasi, Giovane, Vasic, Gomes, Johnsen, Corona.
Squalificati: Bereszynski
Diffidati: nessuno
Indisponibili: nessuno
Dove vedere Catanzaro-Palermo
Stadio: Nicola Ceravolo
Orario: ore 20:00
Diretta TV: DAZN e LaB
Arbitro
Arbitro: Feliciani
Assistenti: Di Gioia e Cavallina
Quarto uomo: Turrini
VAR: Pairetto
AVAR: Piccinini