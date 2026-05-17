Gazzetta dello Sport: “Catanzaro-Palermo, le probabili formazioni”

Tutto pronto al “Ceravolo” per l’andata della semifinale playoff di Serie B tra Catanzaro e Palermo. Secondo le probabili formazioni pubblicate dalla Gazzetta dello Sport, Aquilani e Inzaghi dovrebbero affidarsi al 3-4-2-1, puntando sui propri uomini più rappresentativi in una sfida che può indirizzare la corsa verso la Serie A.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Catanzaro dovrebbe confermare Pigliacelli tra i pali, protetto dal trio difensivo formato da Cassandro, Antonini e Brighenti. Sulle corsie agiranno Favasuli e Alesi, mentre in mezzo al campo spazio a Pontisso e Petriccione. Sulla trequarti toccherà a Liberali e Iemmello supportare Pittarello.





Nel Palermo, secondo la Gazzetta dello Sport, Inzaghi dovrebbe recuperare Palumbo dal primo minuto accanto a Le Douaron alle spalle di Pohjanpalo. In difesa confermato Magnani insieme a Peda e Ceccaroni davanti a Joronen, mentre a centrocampo agiranno Segre e Ranocchia con Pierozzi e Augello sulle fasce.

La Gazzetta dello Sport evidenzia anche come entrambe le squadre arrivino alla semifinale con entusiasmo e consapevolezza. Il Catanzaro punterà sul fattore campo e sul calore del “Ceravolo”, tutto esaurito, mentre il Palermo proverà a sfruttare il miglior piazzamento ottenuto nella regular season.

Catanzaro (3-4-2-1)

Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, Alesi; Liberali, Iemmello; Pittarello.

Allenatore: Aquilani

Panchina:

Marietta, Jack, Verrengia, Frosinini, Pompetti, Rispoli, D’Alessandro, Buglio, Nuamah, Oudin, Koffi, Di Francesco.

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Indisponibili: Cissè, Borrelli, Bashi, Esteves

Palermo (3-4-2-1)

Joronen; Ceccaroni, Magnani, Peda; Augello, Ranocchia, Segre, Pierozzi; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

Allenatore: Inzaghi

Panchina:

Gomis, Di Bartolo, Modesto, Veroli, Bani, Blin, Gyasi, Giovane, Vasic, Gomes, Johnsen, Corona.

Squalificati: Bereszynski

Diffidati: nessuno

Indisponibili: nessuno

Dove vedere Catanzaro-Palermo

Stadio: Nicola Ceravolo

Orario: ore 20:00

Diretta TV: DAZN e LaB

Arbitro

Arbitro: Feliciani

Assistenti: Di Gioia e Cavallina

Quarto uomo: Turrini

VAR: Pairetto

AVAR: Piccinini