Giornale di Sicilia: “Palermo, l’assalto alla A parte da Catanzaro”

Il momento della verità è arrivato. Il Palermo si gioca una fetta enorme della propria stagione al “Ceravolo”, nella semifinale playoff contro il Catanzaro, con l’obiettivo di costruire un vantaggio importante in vista del ritorno al “Barbera”. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i rosanero arrivano all’appuntamento con sensazioni completamente diverse rispetto alle ultime stagioni: meno leggerezza e più consapevolezza, con la convinzione di avere finalmente tutto per tornare in Serie A.

Nel pezzo firmato da Alessandro Arena per il Giornale di Sicilia, emerge come il Palermo voglia lasciarsi alle spalle anni difficili e incompleti. Dalla finale persa contro il Frosinone nel 2018 fino al fallimento e alla ripartenza dalla Serie D, passando per l’arrivo del City Football Group e la ricostruzione societaria, il club rosanero ha vissuto stagioni intense senza però riuscire a ritrovare la massima serie. Adesso, secondo quanto sottolinea dal Giornale di Sicilia da Alessandro Arena, il Palermo sente di avere davanti l’occasione giusta per interrompere un’assenza dalla Serie A che dura ormai da nove anni.





L’atmosfera che accompagna la trasferta di Catanzaro sarà inevitabilmente particolare. Alessandro Arena, sulle pagine del Giornale di Sicilia, racconta infatti come il dolore per la scomparsa della piccola Alessia La Rosa sia ancora fortissimo all’interno dell’ambiente rosanero. La squadra scenderà in campo con una maglia celebrativa dedicata alla bambina, cercando di trasformare la commozione in forza mentale e motivazioni extra in una sfida dal peso enorme. Nonostante l’emotività del momento, il Palermo non vuole recitare il ruolo della vittima sacrificale ma punta a fare valere la propria superiorità tecnica contro un Catanzaro rivelatosi avversario ostico in stagione.

Nel focus tattico proposto dal Giornale di Sicilia, Alessandro Arena analizza anche le possibili scelte di formazione di Inzaghi. Bani va verso il forfait e lascerà spazio a Magnani nella linea difensiva completata da Peda e Ceccaroni. Diversa la situazione di Palumbo, che dovrebbe stringere i denti e partire titolare dopo avere preso parte alla rifinitura. A centrocampo confermati Segre e Ranocchia, con Pierozzi e Augello sulle corsie, mentre sulla trequarti agiranno Le Douaron e proprio Palumbo alle spalle di Pohjanpalo. Dalla panchina saranno pronti Gyasi e Johnsen, considerato un’arma importante a gara in corso.

Secondo Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, il Palermo dovrà provare a costruire già al “Ceravolo” le basi per affrontare il ritorno in un clima più sereno. Anche perché mercoledì il “Barbera” potrebbe registrare il record stagionale di presenze: dopo le prime fasi di prelazione sono già stati venduti oltre 28 mila biglietti e la prospettiva di uno stadio completamente esaurito appare sempre più concreta. Il popolo rosanero è pronto a trascinare la squadra verso un appuntamento che può cambiare la storia recente del club.