Corriere dello Sport: “Catanzaro, Aquilani: «Con entusiasmo e coraggio possiamo competere»”

Catanzaro si prepara a vivere una notte da tutto esaurito. Lo stadio sarà gremito per l’andata della semifinale playoff contro il Palermo, in una sfida che promette tensione, emozioni e grande intensità agonistica. Come racconta Carlo Talarico sulle colonne del Corriere dello Sport, l’ambiente giallorosso è carico e pronto a spingere la squadra di Alberto Aquilani verso un risultato importante davanti al proprio pubblico.

Nel pezzo firmato da Carlo Talarico per il Corriere dello Sport, Aquilani ha aperto la conferenza stampa con un pensiero rivolto alla vicenda della piccola Alessia e all’atmosfera particolare che accompagnerà la serata: «Lo stadio sarà pieno e siamo contenti, i nostri tifosi saranno una forza e mi auguro sia una festa, dispiace non avere quelli ospiti». L’allenatore del Catanzaro ha poi aggiunto: «Dedico un pensiero a loro e alla toccante storia di Alessia, con tutto il pubblico che ha cercato di aiutarla, anche noi da qui abbiamo vissuto questa vicenda in maniera delicata».





Secondo quanto riportato ancora da Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, Aquilani ha sottolineato il percorso della sua squadra e la convinzione maturata durante la stagione: «Arriviamo a giocarcela meritatamente e con grande entusiasmo che dobbiamo cavalcare». Il tecnico giallorosso ha poi evidenziato l’importanza del doppio confronto senza però perdere il focus sulla gara d’andata: «Si gioca su due gare ma pensiamo solo alla prima nella quale ci giochiamo qualcosa di importante per noi stessi, per le nostre famiglie e per un popolo intero». Un messaggio chiaro, accompagnato dalla consapevolezza di affrontare un avversario di alto livello: «Se mettiamo qualcosa in più possiamo competere contro un avversario molto forte».

Nel corso della conferenza riportata dal Corriere dello Sport e firmata da Carlo Talarico, Aquilani ha anche replicato indirettamente alle parole di Inzaghi, mantenendo toni distesi ma determinati: «Crediamo di essere una squadra forte e lo dimostriamo da un po’, ma quando ci sono finali come queste entrano in campo aspetti poco allenabili, come l’emozione». L’allenatore ha poi spiegato quale dovrà essere l’atteggiamento della sua squadra: «Io voglio trasferire un messaggio di leggerezza, perché ci giochiamo qualcosa di importante e se dobbiamo competere dobbiamo giocare il nostro calcio con maturità e malizia». Per Aquilani, infatti, sarà fondamentale sfruttare anche il fattore campo: «Puntando sul fatto che giochiamo in casa, tutte piccole componenti che poi chi andrà in campo dovrà dimostrare, le partite si vincono in campo».

Nel finale dell’articolo del Corriere dello Sport, Carlo Talarico si sofferma anche sulle possibili scelte di formazione e sul recupero di Iemmello. Aquilani ha rassicurato sulle condizioni del capitano: «Sta bene, i 20 minuti contro l’Avellino e il gol che vale sempre più delle medicine lo hanno recuperato al 100%». Nessuna certezza però sulla titolarità: «Non ho ancora deciso se starà in campo dall’inizio, parlerò anche con lui e poi vedremo». Infine un passaggio sul possibile forfait di Palumbo nel Palermo: «È un giocatore forte, ma il Palermo ne ha tanti così, piuttosto sono molto concentrato su noi stessi perché il nostro futuro dipende da noi e da un mix di cose».