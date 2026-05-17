Juve Stabia beffata nel finale, il Monza rimonta due gol. Gli Highlights

La Juve Stabia spreca il doppio vantaggio e il Monza strappa un pareggio pesantissimo in vista della gara di ritorno. Al “Menti” finisce 2-2 dopo una sfida dai due volti: meglio i campani nella prima parte della ripresa, cinici e concreti i brianzoli nel finale. Come racconta Raffaele Izzo sulle colonne del Corriere dello Sport, la squadra di Abate aveva accarezzato l’idea di indirizzare definitivamente il discorso qualificazione, salvo poi subire la reazione della formazione di Bianco.

Nel racconto firmato da Raffaele Izzo per il Corriere dello Sport, la gara si apre con ritmi subito elevati. La Juve Stabia prova a fare la partita e si rende pericolosa con Mosti, mentre il Monza risponde affidandosi soprattutto alle giocate di Hernani. Il brasiliano impegna Confente prima direttamente da calcio piazzato e poi con una conclusione dalla lunga distanza, ma il portiere stabiese risponde presente.





Secondo quanto evidenziato ancora da Raffaele Izzo sul Corriere dello Sport, la sfida cambia completamente volto nella ripresa. Dopo alcuni tentativi spettacolari di Mosti e Okoro, è Cacciamani a spaccare la partita con una progressione devastante sulla fascia. L’esterno supera Ravanelli e serve a Mosti il pallone dell’1-0, un tap-in semplice che fa esplodere il “Menti”.

Il Corriere dello Sport sottolinea come la Juve Stabia continui a spingere sull’entusiasmo. Ancora Cacciamani protagonista: dribbling secco su Obiang e Bakoune e cross perfetto per Okoro, che di testa firma il raddoppio stabiese. A quel punto la partita sembra in controllo per la formazione di Abate, ma il Monza trova la forza per riaprirla.

Come raccontato da Raffaele Izzo per il Corriere dello Sport, l’ingresso di Petagna cambia completamente l’inerzia del match. L’attaccante protegge magistralmente il pallone in area e serve Carboni, che col mancino batte Confente e accorcia le distanze. Nel finale arriva anche il pari: fallo contestato di Diakitè sul lato sinistro dell’area, proteste furiose della panchina campana ed espulsione del ds Lovisa. Hernani pennella il calcio piazzato e Delli Carri, da pochi passi, firma il definitivo 2-2.

Un risultato che lascia tutto aperto in vista del ritorno, ma che sorride soprattutto al Monza, ora favorito grazie al pareggio conquistato in rimonta. Alla squadra di Bianco basterà infatti non perdere nella sfida di ritorno per conquistare la finale playoff.