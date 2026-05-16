Playoff Serie B, sfuma l’impresa della Juve Stabia: il Monza pareggia al 92’. L’andata finisce 2-2

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 16, 2026
Juvestabia2

Finisce con uno spettacolare 2-2 la semifinale d’andata playoff di Serie B tra Juve Stabia e Monza allo Stadio Romeo Menti. Un risultato che lascia tutto aperto in vista del ritorno, ma che ha il sapore della beffa per la formazione campana.

La Juve Stabia aveva infatti accarezzato un clamoroso successo contro la terza classificata del campionato, conducendo per 2-0 fino agli ultimi minuti grazie ai gol di Nicola Mosti al 57’ e di Alvin Okoro al 68’, rete convalidata dopo controllo VAR.


Il Monza, però, non ha mollato e ha riaperto la gara al 77’ con Andrea Carboni, bravo a battere Confente dopo una giocata di Petagna. Nel recupero è arrivata poi la doccia fredda per le Vespe: punizione di Hernani e zampata vincente di Filippo Delli Carri per il definitivo 2-2, anche in questo caso confermato dal VAR.

Una vittoria sfumata per la Juve Stabia che avrebbe fatto scalpore e avrebbe potuto rappresentare un risultato favorevole anche per il Palermo, impegnato domani contro il Catanzaro nell’altra semifinale playoff. Invece il Monza resta pienamente in corsa grazie a una rimonta pesantissima nel finale.

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