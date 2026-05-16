Semifinale playoff Serie B, Catanzaro-Palermo: Aquilani «Conta il cuore, dobbiamo giocare senza paura»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 16, 2026
aquilani catanzaro

Alberto Aquilani carica il Catanzaro alla vigilia della semifinale playoff contro il Palermo. In conferenza stampa, il tecnico giallorosso ha parlato dell’entusiasmo che si respira in città, della crescita della squadra durante la stagione e della necessità di affrontare il doppio confronto con coraggio e leggerezza mentale.

L’allenatore del Catanzaro ha aperto sottolineando il percorso fatto dalla sua squadra:


«Arriviamo a giocarci questa partita meritatamente, con un grandissimo entusiasmo da cavalcare».

Aquilani ha poi spiegato quale dovrà essere l’approccio mentale dei suoi uomini:

«Il focus è solo sul match di domani, consapevoli di giocarci qualcosa di clamorosamente importante per un popolo intero, mettendo quel qualcosina in più che consente di competere con squadre molto forti, senza ansie o peso sulle spalle, ma con la mente libera».

Il tecnico giallorosso ha risposto anche alle parole di Filippo Inzaghi, che ha dichiarato di voler “chiudere i giochi” già nella gara d’andata:

«Le partite si vincono in campo, non in conferenza. Giustamente ognuno tira acqua al proprio mulino e ce lo auguriamo anche noi. Crediamo di essere una squadra forte, lo dimostriamo da un po’. In partite come questa subentrano fattori poco allenabili, come la gestione dell’emozione o della paura, per questo voglio trasferire un messaggio di leggerezza».

Aquilani ha quindi indicato la strada tecnica da seguire contro i rosanero:

«Se vogliamo competere dobbiamo giocare il nostro calcio, mostrare le nostre tantissime qualità, abbinate a maturità e malizia, oltre a far leva sul giocare in casa. Crediamo fortemente in ciò che proponiamo, ma occorre giocare con coraggio».

Sul peso dell’esperienza in gare di questo livello, il tecnico ha aggiunto:

«Conta il cuore. Certo, chi ha giocato gare del genere ha dalla sua l’esperienza, ma chi ne ha di meno ha spensieratezza, quella follia che serve nel calcio. Ho una stima così elevata dei miei che so che metteranno tutto in campo».

Aquilani ha poi ricordato la vittoria ottenuta contro il Palermo nella gara d’andata della regular season:

«Quella vittoria rappresenta la partita della svolta, sembra un segno del destino. Se quel giorno ci avessero detto che avremmo giocato una semifinale in questo modo saremmo stati strafelici. Però non dobbiamo pensare di aver raggiunto il risultato».

Il tecnico giallorosso ha anche parlato dell’atmosfera che si respirerà al “Ceravolo”:

«Ci sarà uno stadio pieno, un pubblico incredibile che farà da dodicesimo uomo e per gli altri potrà diventare un problema. Mi auguro sia una festa, tuttavia mi rammarica l’assenza dei palermitani, così come quella dei nostri tifosi al ritorno».

Infine, Aquilani ha rivolto un pensiero alla piccola Alessia La Rosa:

«Quanto accaduto non ha toccato solo loro, ma anche noi. Mandiamo un abbraccio alla famiglia di Alessia».

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