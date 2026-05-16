Palermo, entusiasmo senza limiti: superata quota 28mila per la semifinale playoff al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 16, 2026
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Continua a crescere l’entusiasmo del popolo rosanero in vista della semifinale playoff di ritorno al “Renzo Barbera”. Attraverso i propri canali ufficiali, il Palermo ha comunicato che, a sole cinque ore dall’apertura della vendita libera, sono già oltre 10mila i biglietti acquistati in questa fase.

Un dato che porta il totale complessivo a quota 28.546 spettatori già assicurati per la sfida decisiva che metterà in palio l’accesso alla finale playoff di Serie B.


Numeri impressionanti che confermano ancora una volta il fortissimo legame tra squadra e tifoseria in uno dei momenti più importanti della stagione. Dopo le fasi di prelazione dedicate agli abbonati e ai possessori dei pacchetti riservati, la risposta del pubblico rosanero è stata immediata anche nella vendita libera, con il “Barbera” che viaggia verso il tutto esaurito.

Il club ha inoltre invitato i tifosi a raggiungere lo stadio con largo anticipo per agevolare le procedure di accesso all’impianto.

L’obiettivo adesso è chiaro: trasformare il “Barbera” in una bolgia rosanero per spingere gli uomini di Filippo Inzaghi verso il sogno Serie A.

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