Palermo, febbre playoff: già 18.954 cuori rosanero per il ritorno col Catanzaro
Sale sempre di più l’entusiasmo del popolo rosanero in vista della semifinale playoff di ritorno contro il Catanzaro. Attraverso i propri canali ufficiali, il Palermo FC ha comunicato di aver già raggiunto quota 18.954 presenze per la sfida del “Barbera”.
«Semifinale playoff di ritorno: raggiunta quota 18954 cuori rosanero. Al via da ora la vendita libera», si legge nel messaggio pubblicato dal club sui social.
Dopo la fase riservata agli abbonati e ai possessori dei pacchetti dedicati, è dunque ufficialmente partita la vendita libera dei biglietti per la gara che potrebbe valere l’accesso alla finale playoff di Serie B.
Il “Renzo Barbera” si prepara così a trasformarsi ancora una volta in una bolgia rosanero per spingere la squadra di Filippo Inzaghi nel momento decisivo della stagione.
L’entusiasmo della piazza conferma il grande clima d’attesa attorno al doppio confronto con il Catanzaro, con il Palermo pronto ad affidarsi ancora una volta alla spinta del proprio pubblico.