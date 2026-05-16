Giornale di Sicilia: “Palermo, dubbio Bani. Gyasi è il vice Palumbo”

Filippo Inzaghi prepara la semifinale playoff contro il Catanzaro con ancora alcuni nodi da sciogliere, soprattutto legati alle condizioni fisiche di Mattia Bani e Antonio Palumbo. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, saranno le prossime ore e la rifinitura odierna a indirizzare definitivamente le scelte del tecnico rosanero.

Nel focus firmato da Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, emerge come la situazione più delicata resti quella di Palumbo. Il fantasista rosanero non ha preso parte all’allenamento dopo il problema accusato mercoledì e, al momento, appare difficile immaginarlo nell’undici titolare del “Ceravolo”.





Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, Inzaghi starebbe valutando la possibilità di preservare il numero 5 per averlo al meglio nella gara di ritorno al “Barbera”, pur sperando di poter contare almeno su uno spezzone di partita.

Diversa invece la gestione di Mattia Bani. Il capitano continua a essere monitorato dallo staff medico e le sue condizioni verranno valutate fino all’ultimo. Come sottolinea Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, leadership ed esperienza del difensore rappresentano elementi fondamentali per l’equilibrio della retroguardia rosanero, soprattutto in una semifinale playoff così delicata.

L’eventuale presenza di Bani cambierebbe anche l’assetto difensivo del Palermo. Con il capitano recuperato, Peda agirebbe sul centrodestra accanto a Ceccaroni, mentre in caso di forfait toccherebbe a Magnani guidare il reparto con il polacco spostato lateralmente.

Il Giornale di Sicilia evidenzia poi come il centrocampo sembri ormai definito con Segre e Ranocchia pronti a riprendere le chiavi della mediana, garantendo corsa, equilibrio e qualità nella gestione del possesso.

Sulle fasce spazio ad Augello a sinistra, mentre sulla destra resta aperto il ballottaggio tra Pierozzi e Rui Modesto in base alle scelte difensive che verranno adottate.

In avanti, invece, Gyasi appare il principale candidato a sostituire Palumbo. Massimiliano Radicini racconta infatti come l’ex Empoli sia favorito per agire alle spalle di Pohjanpalo insieme a Le Douaron, chiamato a muoversi tra le linee per dare imprevedibilità alla manovra offensiva.

Resta viva anche l’opzione Johnsen, pronto eventualmente a diventare un’arma importante a gara in corso grazie alla sua velocità e alla capacità di creare superiorità numerica.

Il Giornale di Sicilia conclude sottolineando l’obiettivo principale di Inzaghi: costruire un Palermo aggressivo, ordinato e capace di gestire i momenti chiave della gara in un ambiente caldo come quello del “Ceravolo”, dove ogni dettaglio potrebbe risultare decisivo.