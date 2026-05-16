Giornale di Sicilia: “Palermo, dubbio Bani. Gyasi è il vice Palumbo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 16, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (24)

Filippo Inzaghi prepara la semifinale playoff contro il Catanzaro con ancora alcuni nodi da sciogliere, soprattutto legati alle condizioni fisiche di Mattia Bani e Antonio Palumbo. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, saranno le prossime ore e la rifinitura odierna a indirizzare definitivamente le scelte del tecnico rosanero.

Nel focus firmato da Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, emerge come la situazione più delicata resti quella di Palumbo. Il fantasista rosanero non ha preso parte all’allenamento dopo il problema accusato mercoledì e, al momento, appare difficile immaginarlo nell’undici titolare del “Ceravolo”.


Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, Inzaghi starebbe valutando la possibilità di preservare il numero 5 per averlo al meglio nella gara di ritorno al “Barbera”, pur sperando di poter contare almeno su uno spezzone di partita.

Diversa invece la gestione di Mattia Bani. Il capitano continua a essere monitorato dallo staff medico e le sue condizioni verranno valutate fino all’ultimo. Come sottolinea Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, leadership ed esperienza del difensore rappresentano elementi fondamentali per l’equilibrio della retroguardia rosanero, soprattutto in una semifinale playoff così delicata.

L’eventuale presenza di Bani cambierebbe anche l’assetto difensivo del Palermo. Con il capitano recuperato, Peda agirebbe sul centrodestra accanto a Ceccaroni, mentre in caso di forfait toccherebbe a Magnani guidare il reparto con il polacco spostato lateralmente.

Il Giornale di Sicilia evidenzia poi come il centrocampo sembri ormai definito con Segre e Ranocchia pronti a riprendere le chiavi della mediana, garantendo corsa, equilibrio e qualità nella gestione del possesso.

Sulle fasce spazio ad Augello a sinistra, mentre sulla destra resta aperto il ballottaggio tra Pierozzi e Rui Modesto in base alle scelte difensive che verranno adottate.

In avanti, invece, Gyasi appare il principale candidato a sostituire Palumbo. Massimiliano Radicini racconta infatti come l’ex Empoli sia favorito per agire alle spalle di Pohjanpalo insieme a Le Douaron, chiamato a muoversi tra le linee per dare imprevedibilità alla manovra offensiva.

Resta viva anche l’opzione Johnsen, pronto eventualmente a diventare un’arma importante a gara in corso grazie alla sua velocità e alla capacità di creare superiorità numerica.

Il Giornale di Sicilia conclude sottolineando l’obiettivo principale di Inzaghi: costruire un Palermo aggressivo, ordinato e capace di gestire i momenti chiave della gara in un ambiente caldo come quello del “Ceravolo”, dove ogni dettaglio potrebbe risultare decisivo.

Altre notizie

allenamento palermo playoff semifinale (1)

Gazzetta dello Sport: “Il Catanzaro ritrova Iemmello, il Palermo aspetta Bani”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 16, 2026
Screenshot 2026-05-16 073038

Giornale di Sicilia: “L’addio alla piccola Alessia. Cori, applausi e tante lacrime”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 16, 2026
aquilani inzaghi

Giornale di Sicilia: “Inzaghi-Aquilani atto terzo, ma stavolta vale di più”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 16, 2026
Screenshot 2026-05-16 065044

Repubblica Palermo: “«Quando morirò farò scruscio»: il ricordo commosso del maestro di danza di Alessia”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 16, 2026
a6a16e3d-de1e-43db-bb6d-bff4282ca8b5

Repubblica: “Palermo piange Alessia. «Vivrà per sempre con noi»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 16, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (80)

Repubblica: “Pohja e Iemmello. A Catanzaro il fattore bomber”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 16, 2026
Screenshot 2026-05-16 060818

Corriere dello Sport: “Arriva il Palermo, Catanzaro freme. Dubbio Iemmello”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 16, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (33)

Corriere dello Sport: “Palermo, dubbio Palumbo. Bani verso il sì per Catanzaro”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 16, 2026
Giuseppe-Pastore-X-ILovePalermoCalcio.com

Pastore: «Il Catanzaro ha un’attitudine molto più da Serie A rispetto al Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
Inaugurazione-Centro-Sportivo-Palermo-99-768x512

Palermo, prosegue la preparazione in vista del Catanzaro: il report

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
35c33df2-739f-4b63-be3d-1eea0e35486e

Palermo, contro il Catanzaro una maglia speciale nel nome di Alessia

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
Screenshot 2026-05-15 165519

Palermo, Morris Carrozzieri in città: siparietto social con Inzaghi e messaggio ai rosa

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

allenamento palermo playoff semifinale (1)

Gazzetta dello Sport: “Il Catanzaro ritrova Iemmello, il Palermo aspetta Bani”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 16, 2026
Screenshot 2026-05-16 073038

Giornale di Sicilia: “L’addio alla piccola Alessia. Cori, applausi e tante lacrime”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 16, 2026
aquilani inzaghi

Giornale di Sicilia: “Inzaghi-Aquilani atto terzo, ma stavolta vale di più”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 16, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (24)

Giornale di Sicilia: “Palermo, dubbio Bani. Gyasi è il vice Palumbo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 16, 2026
Screenshot 2026-05-16 065917

Repubblica: “Palermo, stop alle piste ciclabili di corso Calatafimi e viale Regione: rinviati i progetti del Pnrr”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 16, 2026