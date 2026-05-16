Corriere dello Sport: “Arriva il Palermo, Catanzaro freme. Dubbio Iemmello”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 16, 2026
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Catanzaro si prepara a vivere una notte da playoff con il “Ceravolo” pronto a trasformarsi in una bolgia per la semifinale d’andata contro il Palermo. Come racconta Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, l’attesa in città è ormai spasmodica e la caccia al biglietto ha fatto registrare numeri impressionanti già nelle prime ore di vendita.

Nel focus firmato da Carlo Talarico per il Corriere dello Sport, viene evidenziato come il “Ceravolo” viaggi rapidamente verso il sold out, eccezion fatta per il settore ospiti che resterà chiuso a causa del divieto imposto ai tifosi rosanero per motivi di ordine pubblico.


Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la richiesta di tagliandi è cresciuta vertiginosamente dopo la conclusione della fase di prelazione per gli abbonati, confermando il grande entusiasmo che accompagna il Catanzaro verso la semifinale playoff.

Intanto Alberto Aquilani continua a preparare la sfida con diversi dubbi legati soprattutto alle condizioni di Pietro Iemmello. Carlo Talarico sottolinea come la rifinitura di oggi sarà decisiva per capire se il capitano giallorosso potrà partire titolare oppure accomodarsi inizialmente in panchina.

L’attaccante, rientrato nel preliminare contro l’Avellino dopo un lungo stop, ha subito lasciato il segno realizzando un calcio di rigore e offrendo segnali importanti nonostante una condizione fisica ancora non ottimale.

Il Corriere dello Sport evidenzia inoltre che Aquilani potrebbe scegliere di preservare inizialmente il proprio leader offensivo, affidando il peso dell’attacco a Pontisso e Pittarello, con Iemmello pronto eventualmente a subentrare a gara in corso.

Confermato invece il trio difensivo formato da Cassandro, Antonini e Brighenti davanti all’ex rosanero Pigliacelli, protagonista di un finale di stagione molto positivo. A centrocampo agiranno Petriccione e Pontisso, con Favasuli e Di Francesco sugli esterni e Liberali e Alesi alle spalle di Pittarello.

Nel racconto di Carlo Talarico per il Corriere dello Sport trovano spazio anche le curiosità statistiche legate alla sfida tra Catanzaro e Palermo. Le due squadre si sono affrontate 28 volte al “Ceravolo”, con un bilancio nettamente favorevole ai calabresi: 15 vittorie giallorosse, 9 pareggi e soltanto 3 successi rosanero.

Il Corriere dello Sport ricorda inoltre come il Catanzaro abbia vinto l’ultimo precedente casalingo contro il Palermo lo scorso 25 ottobre grazie alla rete di Cissè, mentre i rosanero hanno espugnato il “Ceravolo” nell’aprile 2025 con il successo per 3-1 firmato da Brunori, Segre, Biasci e Le Douaron.

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