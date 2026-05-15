Cesena, idea Nesta per la panchina

In casa Cesena, non è ancora certo il futuro sulla panchina bianconera di Ashley Cole. Nel caso l’inglese non dovesse essere confermato, i romagnoli per la prossima stagione potrebbero puntare su Alessandro Nesta.

Secondo quanto riportato da “Il Resto del Carlino”, quello del campione del mondo è un nome sponsorizzato da Sergio Floccari, possibile nuovo ds dei bianconeri. I due hanno lavorato insieme al Monza nella stagione 2024-25. C’è da capire se l’opzione Nesta possa essere percorribile: in caso di accordo, aderirebbe a un progetto che con Cole non ha mai preso realmente forma.



