Cesena, idea Nesta per la panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
palermo reggiana (8) Nesta

In casa Cesena, non è ancora certo il futuro sulla panchina bianconera di Ashley Cole. Nel caso l’inglese non dovesse essere confermato, i romagnoli per la prossima stagione potrebbero puntare su Alessandro Nesta.

Secondo quanto riportato da “Il Resto del Carlino”, quello del campione del mondo è un nome sponsorizzato da Sergio Floccari, possibile nuovo ds dei bianconeri. I due hanno lavorato insieme al Monza nella stagione 2024-25. C’è da capire se l’opzione Nesta possa essere percorribile: in caso di accordo, aderirebbe a un progetto che con Cole non ha mai preso realmente forma.


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