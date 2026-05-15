Gazzetta dello Sport: “Playout primo round”

Dal sogno playoff alla paura playout. Bari e Südtirol tornano a incrociare il proprio destino in Serie B, ma questa volta la posta in palio è la permanenza in categoria. Come racconta la Gazzetta dello Sport nell’analisi firmata da Nicola Binda, le due squadre promosse insieme dalla Serie C nel 2022 si ritrovano oggi a giocarsi la salvezza in una doppia sfida ad altissima tensione.

Secondo quanto evidenzia Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il primo atto andrà in scena al “San Nicola”, ma tutto resterà aperto fino alla gara di ritorno di Bolzano. Un dettaglio che, almeno storicamente, sembra sorridere al Bari, già protagonista due anni fa di una clamorosa rimonta playout contro la Ternana grazie a una grande prova nel match decisivo.





L’articolo di Nicola Binda per la Gazzetta dello Sport ricorda anche il diverso rapporto delle due società con questo tipo di spareggi. Il Südtirol, infatti, non aveva mai disputato un playout in Serie B, mentre il Bari si ritrova nuovamente costretto a lottare per evitare la retrocessione dopo una stagione complicata e piena di difficoltà.

In casa biancorossa, però, il momento sembra finalmente positivo. Come sottolinea ancora Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, le due vittorie consecutive ottenute nel finale di campionato hanno restituito entusiasmo all’ambiente e rilanciato le speranze salvezza. Al “San Nicola” sono attesi circa ventimila tifosi, dato che rappresenta il miglior colpo d’occhio stagionale per i pugliesi.

Moreno Longo si affiderà soprattutto al tridente formato da Moncini, Rao e Piscopo, autori complessivamente di venti reti stagionali. In difesa spazio ancora a Mantovani, Odenthal e Nikolaou, mentre a centrocampo restano alcuni dubbi di formazione. L’obiettivo del tecnico biancorosso sarà anche quello di interrompere il tabù personale contro Castori, fin qui mai battuto.

Situazione più delicata invece per il Südtirol. Nell’approfondimento firmato da Nicola Binda per la Gazzetta dello Sport, emerge il momento complicato della squadra altoatesina, precipitata nei playout dopo un finale di stagione disastroso: appena quattro punti raccolti nelle ultime dieci giornate.

Castori, che ha scelto il silenzio alla vigilia evitando la conferenza stampa, deve fare i conti con problemi fisici e psicologici all’interno del gruppo. Crnigoj dovrebbe partire titolare dopo la buona prova contro la Juve Stabia, mentre davanti toccherà alla coppia Pecorino-Merkaj guidare l’attacco.

Ma il Südtirol sa di avere un vantaggio importante: come ricorda ancora Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, agli altoatesini basterebbero due pareggi per ottenere la salvezza. Per questo servirà il miglior Castori, in una sfida dove conteranno soprattutto nervi, equilibrio e capacità di reggere la pressione.