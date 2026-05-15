Gazzetta dello Sport: “Playout primo round”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
Screenshot 2026-05-15 071233

Dal sogno playoff alla paura playout. Bari e Südtirol tornano a incrociare il proprio destino in Serie B, ma questa volta la posta in palio è la permanenza in categoria. Come racconta la Gazzetta dello Sport nell’analisi firmata da Nicola Binda, le due squadre promosse insieme dalla Serie C nel 2022 si ritrovano oggi a giocarsi la salvezza in una doppia sfida ad altissima tensione.

Secondo quanto evidenzia Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il primo atto andrà in scena al “San Nicola”, ma tutto resterà aperto fino alla gara di ritorno di Bolzano. Un dettaglio che, almeno storicamente, sembra sorridere al Bari, già protagonista due anni fa di una clamorosa rimonta playout contro la Ternana grazie a una grande prova nel match decisivo.


L’articolo di Nicola Binda per la Gazzetta dello Sport ricorda anche il diverso rapporto delle due società con questo tipo di spareggi. Il Südtirol, infatti, non aveva mai disputato un playout in Serie B, mentre il Bari si ritrova nuovamente costretto a lottare per evitare la retrocessione dopo una stagione complicata e piena di difficoltà.

In casa biancorossa, però, il momento sembra finalmente positivo. Come sottolinea ancora Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, le due vittorie consecutive ottenute nel finale di campionato hanno restituito entusiasmo all’ambiente e rilanciato le speranze salvezza. Al “San Nicola” sono attesi circa ventimila tifosi, dato che rappresenta il miglior colpo d’occhio stagionale per i pugliesi.

Moreno Longo si affiderà soprattutto al tridente formato da Moncini, Rao e Piscopo, autori complessivamente di venti reti stagionali. In difesa spazio ancora a Mantovani, Odenthal e Nikolaou, mentre a centrocampo restano alcuni dubbi di formazione. L’obiettivo del tecnico biancorosso sarà anche quello di interrompere il tabù personale contro Castori, fin qui mai battuto.

Situazione più delicata invece per il Südtirol. Nell’approfondimento firmato da Nicola Binda per la Gazzetta dello Sport, emerge il momento complicato della squadra altoatesina, precipitata nei playout dopo un finale di stagione disastroso: appena quattro punti raccolti nelle ultime dieci giornate.

Castori, che ha scelto il silenzio alla vigilia evitando la conferenza stampa, deve fare i conti con problemi fisici e psicologici all’interno del gruppo. Crnigoj dovrebbe partire titolare dopo la buona prova contro la Juve Stabia, mentre davanti toccherà alla coppia Pecorino-Merkaj guidare l’attacco.

Ma il Südtirol sa di avere un vantaggio importante: come ricorda ancora Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, agli altoatesini basterebbero due pareggi per ottenere la salvezza. Per questo servirà il miglior Castori, in una sfida dove conteranno soprattutto nervi, equilibrio e capacità di reggere la pressione.

Altre notizie

allenamento palermo playoff semifinale (90)

Gazzetta dello Sport: “Playoff Serie B, Juve Stabia e Catanzaro sognano: Monza e Palermo chiamate a reagire”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
Screenshot 2026-05-15 060505

Corriere dello Sport: “Un Bari da salvezza. Castori ultimo tabù”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
d045595792

Corriere dello Sport: “Tutti con Abate. La Juve Stabia è un solo fuoco”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
catanzaro palermo 1-1 (29) tifosi

Corriere dello Sport: “Solo il Catanzaro. Inzaghi senza tifosi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
27925284

Avellino, D’Agostino jr: «Playoff obiettivo non scontato, costruite le basi per il futuro»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 14, 2026
133509959-62286862-620b-4883-9b22-e6cd42e1fdf9

Sampdoria, Lombardo non confermato: dura critica sui social della figlia del tecnico

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 14, 2026
Screenshot 2026-05-14 184741

Monza, Burdisso suona la carica: “Andiamo a prenderci la Serie A, abbiamo tutto per raggiungerla”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 14, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Monza, Bianco presenta la semifinale playoff contro la Juve Stabia: «Non andare in Serie A non sarebbe un fallimento»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 14, 2026
WhatsApp Image 2026-05-14 at 13.59.27

Palermo, torna Feliciani: fu lui a negare il rigore ai rosa contro la Reggiana

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 14, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (4) stroppa inzaghi

Stroppa: «Palermo e Monza strutturate, ma occhio al Catanzaro. Juve Stabia sorpresa playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 14, 2026
aquilani catanzaro

Gazzetta del Sud: “Catanzaro, Aquilani sogna: «Ora dobbiamo crederci»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 14, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (56) abate

Tuttosport: “Sì, Aquilani e Abate possono andare in A”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 14, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

allenamento palermo playoff semifinale (90)

Gazzetta dello Sport: “Playoff Serie B, Juve Stabia e Catanzaro sognano: Monza e Palermo chiamate a reagire”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
Screenshot 2026-05-15 071233

Gazzetta dello Sport: “Playout primo round”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
feliciani

Giornale di Sicilia: “Palermo, torna Feliciani. Riecco il contestato arbitro di Reggiana”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (88)

Giornale di Sicilia: “Palermo, col Catanzaro è una partita a scacchi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
Screenshot 2026-05-15 063035

Repubblica: “Bonagia, lo skatepark da un milione resta chiuso: rabbia e degrado tra i giovani del quartiere”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026