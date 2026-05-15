Corriere dello Sport: “Tutti con Abate. La Juve Stabia è un solo fuoco”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
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Castellammare di Stabia si prepara a vivere un’altra notte storica. Come racconta il Corriere dello Sport nell’articolo firmato da Raffaele Izzo, l’atmosfera in città è già quella delle grandi occasioni in vista della semifinale playoff contro il Monza. Entusiasmo, fiducia e voglia di continuare a stupire accompagnano la Juve Stabia verso il doppio confronto che vale un posto nella finale per la Serie A.

Secondo quanto riportato da Raffaele Izzo sul Corriere dello Sport, Ignazio Abate può finalmente sorridere grazie a una rosa quasi completamente a disposizione dopo mesi complicati dal punto di vista delle assenze. Già prima della sfida vinta contro il Modena, il tecnico aveva scelto di convocare l’intero gruppo per coinvolgere tutti nel percorso playoff, ma le energie spese al “Braglia” potrebbero portare a qualche modifica nell’undici iniziale.


«Abbiamo speso tanto contro il Modena, quindi valuterò alcuni cambi dall’inizio», ha spiegato Abate nelle dichiarazioni riportate da Raffaele Izzo per il Corriere dello Sport. L’allenatore gialloblù, però, non vuole perdere l’identità mostrata durante tutta la stagione: «La forza del gruppo ci consentirà di dare tutto su ogni pallone».

Nel focus firmato da Raffaele Izzo sul Corriere dello Sport, emerge anche l’importanza avuta dai cambi nella vittoria playoff contro il Modena. Zeroli ha deciso la gara, ma anche Pierobon, Burnete e Gabrielloni hanno inciso in maniera determinante nel finale. Nonostante questo, Abate pretende ancora qualcosa in più dal punto di vista offensivo: «Dobbiamo migliorare negli ultimi trenta metri per sfruttare meglio le nostre fonti di gioco».

Possibili novità anche sul piano tattico e nelle scelte di formazione. Come evidenzia ancora Raffaele Izzo del Corriere dello Sport, Candellone dovrebbe tornare a guidare l’attacco dopo il riposo nel finale di Modena, mentre Dalle Mura e Ricciardi scalpitano per trovare spazio dal primo minuto.

Nel frattempo Castellammare continua a sognare. La città si è stretta attorno alla squadra dopo il ritorno dall’Emilia, accogliendo i giocatori con cori, bandiere e applausi. La corsa ai biglietti prosegue senza sosta e lo stadio “Menti” si prepara a spingere la Juve Stabia in una delle partite più importanti della sua storia recente.

Abate, infine, ha voluto mandare un messaggio ai tifosi nelle parole raccolte da Raffaele Izzo per il Corriere dello Sport: «Ringrazio i nostri tifosi e li abbraccio. Spero ci sostengano numerosi anche domani, perché avremo bisogno di loro».

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