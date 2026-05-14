Palermo, torna Feliciani: fu lui a negare il rigore ai rosa contro la Reggiana

Sarà Ermanno Feliciani a dirigere Catanzaro-Palermo, semifinale d’andata dei playoff di Serie B in programma domenica 17 maggio alle 20.30 allo stadio “Ceravolo”. Una designazione che riporta alla mente precedenti generalmente positivi per i rosanero, ma anche le polemiche recentissime legate al contestato episodio arbitrale contro la Reggiana.

Il rapporto tra il Palermo e il direttore di gara romano racconta infatti di una lunga imbattibilità: sei precedenti senza sconfitte per i siciliani, con tre vittorie e tre pareggi. Il primo incrocio risale alla stagione di Serie C 2020/2021, nell’1-1 del “Barbera” contro il Bari. Un anno dopo Feliciani arbitrò anche la semifinale playoff di ritorno vinta contro la Feralpisalò, tappa decisiva verso il ritorno in Serie B.





Anche nella serie cadetta il bilancio resta favorevole ai rosanero. Feliciani ha diretto il pirotecnico 3-3 interno contro il Pisa e il successo esterno per 2-1 sul campo dell’Ascoli. Inoltre, il fischietto laziale vanta già un precedente in una sfida tra Catanzaro e Palermo, terminata 3-1 in favore della formazione siciliana.

Tuttavia, il nome di Feliciani riporta inevitabilmente alle polemiche dello scorso 25 aprile, quando il Palermo pareggiò 1-1 contro la Reggiana tra le proteste per un calcio di rigore apparso netto e non assegnato ai rosanero. In quell’occasione finirono sotto accusa sia il direttore di gara sia la sala VAR per il mancato intervento dopo un evidente tocco di mano in area di rigore emiliana.

Un episodio che ha lasciato grande amarezza nell’ambiente rosanero e che torna inevitabilmente d’attualità proprio alla vigilia della sfida più delicata della stagione. Il tifosi rosanero sperano adesso che gli episodi arbitrali non diventino protagonisti in una semifinale playoff che vale una fetta importante di Serie A.

L’AIA ha ufficializzato anche la squadra arbitrale completa per la gara del “Ceravolo”: Feliciani sarà assistito da Di Gioia e Cavallina, con Turrini quarto uomo. In sala VAR ci saranno Pairetto e Piccinini come AVAR.

Per l’altra semifinale playoff tra Juve Stabia e Monza, in programma sabato sera, la designazione è invece ricaduta su Ayroldi, coadiuvato dagli assistenti Yoshikawa e Bianchini.