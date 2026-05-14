Palermo, anche Salvini ricorda la piccola Alessia: “Una storia toccante”
La tragica scomparsa della piccola tifosa rosanero Alessia continua a suscitare profonda commozione ben oltre i confini della Sicilia. Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza arrivati nelle ultime ore dal mondo dello sport, delle istituzioni e dei social.
Tra questi anche quello di Matteo Salvini, che attraverso i propri canali social ha condiviso le dichiarazioni del dirigente rosanero Segre, accompagnandole con una breve frase: “Una storia toccante”.