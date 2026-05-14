Palermo, non preoccupano le condizioni di Palumbo in vista del match contro il Catanzaro

Manfredi Esposito Maggio 14, 2026

Secondo quanto raccolto da Ilovepalermocalcio.com, non destano particolare preoccupazione le condizioni di Antonio Palumbo in vista della semifinale playoff tra Catanzaro e Palermo

palermo cesena 2-0 (82) Palumbo

Non destano particolare preoccupazione le condizioni di Antonio Palumbo in vista della semifinale playoff tra il Catanzaro e il Palermo, in programma domenica.

Il centrocampista rosanero, nel corso della seduta di ieri, ha riportato un trauma contusivo toraco-costale e un trauma distorsivo al ginocchio, che hanno reso necessari alcuni accertamenti.


Gli esami, tuttavia, non hanno evidenziato problematiche rilevanti.

Nella giornata odierna Palumbo non ha preso parte all’allenamento per puro scopo precauzionale, ma filtra un cauto ottimismo perché il giocatore potrebbe dovrebbe a disposizione almeno per la panchina nella sfida di domenica e, se necessario, scendere in campo per uno spezzone di gara.

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