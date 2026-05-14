Anche l’Empoli ricorda Alessia: “Ciao Guerriera”
Continuano ad arrivare messaggi di cordoglio per la scomparsa della piccola Alessia, giovane tifosa del Palermo che ha profondamente colpito il mondo del calcio e non solo.
Nelle ultime ore anche Empoli ha voluto omaggiare la memoria della bambina attraverso i propri canali social, condividendo un messaggio carico di emozione:
“Non ci sono colori, non ci sono parole.
Ciao Alessia, ciao Guerriera ❤️”
Un pensiero semplice ma intenso, che si aggiunge alle tante testimonianze di affetto e vicinanza arrivate da società sportive, tifosi e appassionati di tutta Italia, uniti nel ricordo della giovane sostenitrice rosanero.