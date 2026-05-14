Anche l’Empoli ricorda Alessia: “Ciao Guerriera”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 14, 2026
alessia

Continuano ad arrivare messaggi di cordoglio per la scomparsa della piccola Alessia, giovane tifosa del Palermo che ha profondamente colpito il mondo del calcio e non solo.

Nelle ultime ore anche Empoli ha voluto omaggiare la memoria della bambina attraverso i propri canali social, condividendo un messaggio carico di emozione:


“Non ci sono colori, non ci sono parole.
Ciao Alessia, ciao Guerriera ❤️”

Un pensiero semplice ma intenso, che si aggiunge alle tante testimonianze di affetto e vicinanza arrivate da società sportive, tifosi e appassionati di tutta Italia, uniti nel ricordo della giovane sostenitrice rosanero.

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