Giornale di Sicilia: “Bani corre verso il rientro, al Ceravolo vuole esserci”

Per un leader che rischia di fermarsi, ce n’è un altro pronto a tornare. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il Palermo monitora attentamente le condizioni di Mattia Bani in vista della semifinale playoff contro il Catanzaro, con segnali che diventano sempre più incoraggianti giorno dopo giorno.

Secondo quanto riportato da Alessandro Arena sulle colonne del Giornale di Sicilia, il capitano rosanero continua a svolgere un programma personalizzato di gestione fisica dopo aver saltato la trasferta di Venezia. Anche ieri il difensore ha lavorato a parte, con l’obiettivo di tornare quanto prima a disposizione di Inzaghi per la delicata sfida del “Ceravolo”.





Nel focus pubblicato dal Giornale di Sicilia, Alessandro Arena sottolinea come Bani non stia convivendo con un infortunio grave, ma con una gestione mirata della condizione fisica in vista del tour de force che potrebbe attendere il Palermo in caso di qualificazione alla finale playoff. I rosanero, infatti, potrebbero disputare quattro gare in appena dodici giorni.

Il peso del numero 13 all’interno della squadra emerge chiaramente anche dai numeri. Come evidenzia ancora Alessandro Arena nel suo approfondimento per il Giornale di Sicilia, senza Bani il Palermo ha vinto soltanto una delle sette partite disputate in sua assenza durante la regular season, mostrando spesso fragilità difensive e minore leadership nel reparto arretrato.

Per questo motivo il recupero del capitano viene considerato fondamentale non solo dal punto di vista tecnico, ma anche sotto l’aspetto caratteriale. Inzaghi spera di poter contare sul suo leader già domenica sera, anche se la decisione definitiva verrà presa soltanto a ridosso della partita.

Il Giornale di Sicilia racconta inoltre come la gestione prudente adottata nelle ultime settimane rientri pienamente nella filosofia di Inzaghi: accelerare il recupero soltanto se il giocatore è realmente in grado di dare il proprio contributo senza rischiare ricadute.

La scelta di lasciare Bani a Torretta in occasione della trasferta di Venezia andava proprio in questa direzione. L’ex Genoa, oltre alla gestione fisica, avrebbe infatti dovuto evitare anche il rischio squalifica, considerando la sua posizione da diffidato.

Adesso però il Palermo ha bisogno del suo capitano. Alessandro Arena, nel suo approfondimento sul Giornale di Sicilia, evidenzia come la difesa rosanero abbia concesso qualcosa di troppo nelle ultime uscite e come il rientro di Bani possa diventare decisivo nella corsa verso la Serie A.