Tuttosport: “Sì, Aquilani e Abate possono andare in A”

Catanzaro e Juve Stabia continuano a stupire nei playoff di Serie B, ma oltre ai risultati c’è un altro tema che sta attirando l’attenzione del calcio italiano: la crescita di Alberto Aquilani e Ignazio Abate. Nell’approfondimento pubblicato da Tuttosport, Gianluca Scaduto racconta come i due tecnici siano ormai tra i profili emergenti più seguiti anche da diversi club di Serie A.

Come sottolinea Gianluca Scaduto su Tuttosport, già prima del primo turno playoff diversi dirigenti avevano acceso i riflettori sui due allenatori. Ora, dopo il netto 3-0 del Catanzaro contro l’Avellino e il colpo della Juve Stabia a Modena, le loro quotazioni sono ulteriormente cresciute. In particolare Aquilani viene indicato come uno dei tecnici italiani più promettenti, tanto che anche società della massima serie starebbero valutando il suo profilo in vista della prossima stagione.





Nel focus dedicato al Catanzaro, Gianluca Scaduto di Tuttosport evidenzia soprattutto le scelte tattiche dell’ex centrocampista di Roma, Liverpool, Juventus, Milan e Fiorentina. La decisione di lasciare inizialmente Iemmello in panchina contro l’Avellino sembrava rischiosa, ma si è trasformata in una mossa vincente. Il bomber giallorosso è entrato nel finale chiudendo la sfida con il rigore del definitivo 3-0, certificando la superiorità della squadra calabrese.

Secondo quanto racconta ancora Gianluca Scaduto su Tuttosport, il Catanzaro di Aquilani rappresenta una sintesi equilibrata delle precedenti versioni della squadra: il gioco offensivo e spettacolare dell’era Vivarini unito alla solidità costruita successivamente da Caserta. Una squadra che adesso vuole mettere in difficoltà anche il Palermo di Inzaghi nella semifinale playoff in programma al Ceravolo.

L’analisi di Gianluca Scaduto per Tuttosport si concentra infatti anche sulle difficoltà esterne del Palermo, spesso apparso meno brillante lontano dal Barbera durante la stagione regolare. Se il Catanzaro dovesse riuscire a vincere la gara d’andata, i rosanero perderebbero immediatamente il vantaggio del miglior piazzamento, trasformando il ritorno in Sicilia in una sfida ad altissima tensione.

Applausi anche per la Juve Stabia di Ignazio Abate. Come evidenzia Gianluca Scaduto su Tuttosport, il tecnico campano è riuscito a isolare il gruppo dalle difficoltà societarie e a ripetere il percorso straordinario della passata stagione. Nonostante l’addio del bomber Adorante, vice capocannoniere della Serie B e MVP del campionato, le Vespe continuano a sorprendere e adesso vogliono mettere in difficoltà anche il Monza, squadra che ha mancato la promozione diretta proprio a causa di alcuni blackout nei momenti decisivi della stagione.