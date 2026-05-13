Gazzetta del Sud: “Catanzaro travolgente, tris all’Avellino: adesso c’è il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
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Il Catanzaro vola in semifinale playoff e adesso sulla strada verso la Serie A troverà il Palermo di Filippo Inzaghi. Come racconta la Gazzetta del Sud, i giallorossi hanno superato con autorità l’Avellino imponendosi 3-0 al Ceravolo grazie alle reti di Pontisso, Cassandro e Iemmello su rigore.

Per la squadra di Alberto Aquilani si tratta della terza semifinale playoff consecutiva, ulteriore conferma della crescita e della maturità raggiunta dal gruppo calabrese.


Secondo la Gazzetta del Sud, la gara non è stata semplice soprattutto nella prima frazione, quando l’Avellino di Ballardini ha creato diversi problemi al Catanzaro attraverso una pressione alta e aggressiva.

I campani hanno cercato di limitare la costruzione giallorossa con Palumbo incollato a Petriccione e continui riferimenti uomo contro uomo. Decisivo in avvio Pigliacelli, protagonista su Sounas e Besaggio.

Nel racconto della Gazzetta del Sud, la svolta arriva al 41’: Pontisso riceve palla da Petriccione, si inserisce centralmente tra Palmiero ed Enrici e lascia partire un destro a giro che supera Iannarilli per l’1-0.

Nella ripresa il Catanzaro cresce ulteriormente. Liberali impegna subito Iannarilli, poi Di Francesco trova il gol di testa su azione sviluppata ancora dal talento classe 2007, ma il Var annulla per fuorigioco.

I giallorossi continuano a spingere e sfiorano più volte il raddoppio. Pontisso colpisce addirittura la traversa direttamente da calcio d’angolo, mentre Petriccione sfiora il palo da fuori area.

Ballardini prova a cambiare inserendo gli ex Biasci e Pandolfi, ma secondo la Gazzetta del Sud il Catanzaro continua a essere più pericoloso nelle giocate verticali e tra le linee.

Il 2-0 arriva grazie a Cassandro, servito da Favasuli dopo una grande giocata sulla fascia. Nel recupero Iemmello, appena rientrato dopo l’infortunio, si procura e trasforma il rigore del definitivo 3-0.

Adesso il Catanzaro si prepara alla doppia semifinale contro il Palermo: domenica sera il primo atto al Ceravolo.

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