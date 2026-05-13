Juve Stabia da impazzire: Zeroli gela il “Braglia” al 41’, Modena eliminato dai playoff. Gli Highlights

La Juve Stabia firma l’impresa e vola in semifinale playoff di Serie B. Al “Braglia”, come racconta il Corriere dello Sport nel servizio firmato da Stefano Ferrari, la squadra di Ignazio Abate espugna Modena nel finale grazie a una spettacolare rovesciata di Kevin Zeroli e conquista il pass per la doppia sfida contro il Monza.

Finisce 1-0 per le “Vespe”, capaci di soffrire, resistere e colpire nel momento decisivo, eliminando un Modena che aveva a disposizione anche il pareggio dopo i supplementari.





Il Corriere dello Sport sottolinea come il 12 maggio, data simbolo delle promozioni dell’era De Biasi, questa volta non abbia sorriso ai canarini. La squadra di Andrea Sottil paga soprattutto un secondo tempo troppo attendista dopo un buon avvio di gara.

Nel primo tempo il Modena parte forte e sfiora il vantaggio già al 6’ con Ambrosino, che colpisce il palo con un destro a giro. Poco dopo è Sersanti a creare più di un problema alla difesa campana, mentre Cotali spreca una buona occasione su assist di De Luca.

La Juve Stabia, però, cresce col passare dei minuti, prende campo e resta sempre dentro la partita. Nella ripresa il Modena ha la grande chance al 26’: Confente salva prima su Gliozzi e poi sul tap-in ravvicinato di Pyyhtia, mentre Giorgini si immola sulla linea. Al 31’ altra occasione enorme per i gialloblù, ma Massolin manda incredibilmente a lato da posizione favorevole.

Quando il match sembra avviarsi ai supplementari arriva la giocata che decide tutto. Come evidenzia ancora il Corriere dello Sport, al 41’ della ripresa sugli sviluppi di un corner il pallone resta sospeso in area e Kevin Zeroli inventa una rovesciata vincente che fa esplodere il settore ospiti e ammutolisce il “Braglia”.

Per la Juve Stabia è una qualificazione storica, ottenuta con coraggio e personalità nonostante l’obbligo di vincere. Adesso in semifinale ci sarà il Monza, favorito dal miglior piazzamento, ma la squadra di Abate ha dimostrato di poter sorprendere ancora.