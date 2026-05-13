Catanzaro, Aquilani avverte il Palermo: «Ora sognare non costa nulla»

Il Catanzaro conquista la semifinale playoff e adesso sulla sua strada troverà il Palermo di Filippo Inzaghi. Al termine della sfida vinta contro l’Avellino, il tecnico giallorosso Alberto Aquilani ha commentato così la qualificazione in conferenza stampa.

«Sono molto contento, poteva essere una partita molto emotiva ma la squadra non si è snaturata, dimostrando di avere grandi qualità tecniche e di carattere. Hanno un cuore enorme ed è stata una gara specchio della nostra grande stagione».





L’allenatore del Catanzaro ha elogiato il gruppo sottolineando anche il valore dell’avversario affrontato nel preliminare: «L’Avellino è venuto qui per vincere e ha fatto la sua partita. Noi non abbiamo mollato un centimetro e abbiamo cercato il risultato. Stiamo meritando tutto quello che stiamo ottenendo».

Poi lo sguardo rivolto alla semifinale contro il Palermo: «Ora sognare non costa nulla. Loro sono una squadra forte e con valori altissimi. Dobbiamo essere consapevoli della nostra forza, i ragazzi sono meravigliosi».

Aquilani ha però mantenuto prudenza in vista del doppio confronto con i rosanero: «Abbiamo una chance e dobbiamo giocarcela. So di avere una squadra forte a disposizione, ma restiamo umili. Andiamo a sfidarli con la consapevolezza di non partire favoriti, ma anche di potercela giocare».