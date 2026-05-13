Corriere dello Sport: “Palermo a testa bassa. Inzaghi aspetta Bani”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (94)

Archiviato l’allenamento a porte aperte del Barbera, il Palermo ha iniziato da ieri a Torretta la vera preparazione verso la semifinale playoff di domenica sera. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Filippo Inzaghi sta lavorando soprattutto sulla formula tattica da utilizzare nella delicata gara d’andata lontano dal Barbera.

Secondo il Corriere dello Sport, nelle ultime settimane il tecnico rosanero aveva trovato equilibrio e continuità con Pierozzi braccetto destro nella difesa a tre, completata da Bani e Ceccaroni, e con Rui Modesto esterno a tutta fascia sulla destra.


Una soluzione che ha dato risposte positive e che potrebbe essere riproposta anche nella semifinale playoff. L’inserimento dell’ex Udinese nell’undici titolare, sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, ha garantito al Palermo nuove soluzioni offensive e maggiore imprevedibilità.

Non mancano però le alternative. Il Corriere dello Sport evidenzia infatti come Inzaghi stia valutando anche un piano B più equilibrato, con Peda favorito su Magnani per occupare il centrodestra della retroguardia a tre. In questo scenario uno tra Pierozzi e Rui Modesto potrebbe essere avanzato nel ruolo di esterno nel 3-4-2-1.

Grande attenzione anche sulle condizioni di Mattia Bani. Il capitano rosanero, dopo avere saltato precauzionalmente la trasferta di Venezia, continua il lavoro differenziato tra campo e palestra.

Dal centro sportivo di Torretta, però, filtra ottimismo sul recupero del difensore per la semifinale d’andata. Una notizia importante per Inzaghi, soprattutto considerando che il Palermo ha incassato cinque reti nelle ultime tre gare disputate.

Nel pezzo firmato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport si parla anche della vendita dei biglietti per il ritorno della semifinale playoff al Barbera. Dopo i problemi tecnici registrati nei giorni scorsi, il club ha aggiornato le modalità di acquisto consentendo agli abbonati di comprare i tagliandi anche tramite Vivaticket senza registrazione al sito ufficiale.

Intanto sono già 11.219 gli abbonati che hanno esercitato il diritto di prelazione per la sfida del 20 maggio.

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