Cassano punge Inzaghi e il Palermo: «Squadra da Serie A, ma lui è l’anticalcio»

Antonio Cassano torna a far discutere con alcune dichiarazioni rilasciate nel corso della trasmissione Viva El Futbol, soffermandosi anche sul campionato di Serie B e sulle squadre protagoniste della corsa promozione.

L’ex attaccante barese ha commentato il percorso del Palermo guidato da Filippo Inzaghi e quello del Monza allenato da Paolo Bianco, esprimendo giudizi piuttosto netti sugli allenatori delle due squadre.





Parlando della Serie B, Cassano ha sottolineato il valore della rosa rosanero, lanciando però una frecciata al tecnico del Palermo: «Il Palermo sarebbe da Serie A, ma Inzaghi è l’anticalcio».

Nel suo intervento, riportato da Pianeta Serie B, Cassano ha poi tirato in ballo anche Paolo Bianco, allenatore del Monza: «Poi c’è Bianco, che è l’uomo che ha studiato da Allegri… e con questo possiamo chiudere».

Parole destinate inevitabilmente a fare discutere, soprattutto in una fase così delicata della stagione con Palermo e Monza protagoniste nella corsa verso la promozione in Serie A.