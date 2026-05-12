Palermo, prosegue la preparazione a Torretta: lavoro sul possesso palla e partitella

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (102)

Continua la preparazione del Palermo in vista della semifinale playoff di Serie BKT.

La squadra guidata da Filippo Inzaghi si è allenata questo pomeriggio al centro sportivo di Torretta proseguendo il lavoro in vista del decisivo appuntamento di domenica.


Dopo una prima fase dedicata al riscaldamento, i rosanero hanno svolto un’esercitazione sul possesso palla prima di chiudere la seduta con una partitella a metà campo.

Il Palermo continua dunque ad avvicinarsi alla semifinale playoff, in attesa di conoscere ufficialmente l’avversaria tra Catanzaro e Avellino.

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