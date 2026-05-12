Palermo, prosegue la preparazione a Torretta: lavoro sul possesso palla e partitella
Continua la preparazione del Palermo in vista della semifinale playoff di Serie BKT.
La squadra guidata da Filippo Inzaghi si è allenata questo pomeriggio al centro sportivo di Torretta proseguendo il lavoro in vista del decisivo appuntamento di domenica.
Dopo una prima fase dedicata al riscaldamento, i rosanero hanno svolto un’esercitazione sul possesso palla prima di chiudere la seduta con una partitella a metà campo.
Il Palermo continua dunque ad avvicinarsi alla semifinale playoff, in attesa di conoscere ufficialmente l’avversaria tra Catanzaro e Avellino.