Giornale di Sicilia: “I tifosi caricano il Palermo «La A non ci sfuggirà»”

Luci soffuse ma fiducia accesa. L’allenamento a porte aperte organizzato dal Palermo al Renzo Barbera in vista dei playoff di Serie B non ha avuto il classico volume delle notti da campionato, ma le circa 4 mila presenze registrate in Curva Nord hanno comunque confermato la vicinanza del pubblico alla squadra di Filippo Inzaghi.

Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’appuntamento voluto dal club per compattare ambiente e tifoseria prima delle semifinali playoff è stato accompagnato da un fuori programma legato alle modalità d’accesso allo stadio.





Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, circa 200 tifosi sono rimasti fuori dai cancelli del Barbera perché privi della registrazione obbligatoria predisposta dalla società per motivi di sicurezza. Una situazione che ha portato i gruppi ultras della Curva Nord a lasciare gli spalti pochi minuti dopo l’inizio della seduta in segno di solidarietà nei confronti dei sostenitori esclusi.

Nel focus firmato da Alessandro Arena per il Giornale di Sicilia, viene sottolineato come l’assenza del tifo organizzato abbia inevitabilmente cambiato l’atmosfera dell’allenamento: niente cori, niente bandiere, niente tamburi e nessuno striscione sugli spalti.

Con il passare dei minuti, però, il Barbera si è comunque riempito grazie alla presenza di famiglie e tanti bambini che hanno accompagnato la partitella finale con cori e applausi rivolti ai propri beniamini.

Il Giornale di Sicilia racconta anche il momento iniziale vissuto tra squadra e pubblico: prima della seduta Inzaghi e i calciatori si sono avvicinati sotto la curva per salutare i tifosi presenti, ricevendo applausi e sostegno in vista dei playoff.

Sul campo, l’unico assente era Mattia Bani, che ha continuato il lavoro differenziato in palestra dopo avere saltato anche la trasferta di Venezia. La sua presenza per la semifinale d’andata playoff, però, non sarebbe in discussione.

Alla seduta hanno partecipato anche alcuni giovani della Primavera come Gambino e Hulidov, oltre al terzo portiere Di Bartolo.

Nel racconto del Giornale di Sicilia emerge soprattutto il clima di fiducia che continua a circondare il Palermo. Diversi tifosi presenti all’esterno del Barbera hanno espresso convinzione sulla possibilità di conquistare la Serie A attraverso gli spareggi.

«Sono convinto che andremo in Serie A», racconta un tifoso citato dal Giornale di Sicilia. Un altro invece sottolinea: «72 punti sono tantissimi, ma credo che il vero Palermo non si sia ancora visto: Inzaghi si è tenuto qualcosa per i playoff».

Tra speranze, scaramanzia e sogni di promozione, il leitmotiv attorno al Barbera resta uno soltanto: il Palermo vuole giocarsi fino in fondo la possibilità di tornare nella massima serie.

Non sono mancate però anche alcune polemiche sui prezzi dei biglietti playoff. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, diversi abbonati hanno espresso malcontento per i costi ritenuti troppo elevati soprattutto in vista di un’eventuale finale.