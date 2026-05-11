Serie B, playoff più spettacolari: arrivano drone cam, gimball e nuove telecamere immersive

La Lega Serie B punta a trasformare i playoff 2025-2026 in un vero evento spettacolare, dentro e fuori dal campo. Dalle innovazioni televisive fino al nuovo pallone ufficiale color oro, passando per il rebranding grafico e la nuova Coppa Nexus: le Finals che assegneranno la terza promozione in Serie A avranno un volto completamente rinnovato.

L’obiettivo dichiarato è valorizzare l’ultimo atto della stagione, rendendo ancora più immersiva l’esperienza per tifosi e appassionati. Un percorso che inizierà martedì 12 maggio con i turni preliminari e si concluderà il 29 maggio con la finale di ritorno.





Tra le principali novità spicca il potenziamento della produzione televisiva. Le gare saranno raccontate attraverso nuove tecnologie come la “Opposite Cam”, la camera “Gimball” a bordocampo e la “Drone Cam” per riprese aeree e dinamiche. Le Finals saranno trasmesse su Dazn, La B Channel e, per le finali, anche su Sky, NOW Tv e in chiaro su TV8.

Restyling completo anche per l’identità visiva dei playoff. La Lega B ha scelto un look esclusivo ispirato ai grandi eventi internazionali, con colori dominanti nero e oro. Cambieranno pannelli pubblicitari, led bordocampo, podi porta-pallone, backdrop, maxischermi e grafiche televisive e social.

Grande protagonista sarà anche il nuovo KOMBAT™ Ball realizzato da Kappa: una speciale edizione dorata con inserti neri e grigio acciaio, pensata esclusivamente per i playoff. Si tratta della quarta versione stagionale del pallone ufficiale dopo quella standard, la Winter Edition e il “pallone rosso” contro la violenza sulle donne.

Completamente rinnovata anche la Coppa Nexus che verrà consegnata alla terza squadra promossa in Serie A. Il trofeo, realizzato in cristallo e lavorato a mano da Marco Varisco, presenta una struttura geometrica moderna composta da basamento quadrato, cubi, parallelepipedi e una sfera finale.

Nel corso della post-season, inoltre, la Lega Serie B sosterrà anche Special Olympics promuovendo i Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Lignano 2026. Previsti messaggi sui maxischermi, contenuti social, grafiche televisive e iniziative sui campi per sensibilizzare sul tema dell’inclusione attraverso lo sport.

Le Finals della Serie BKT si preparano così a diventare molto più di semplici playoff: un grande evento sportivo e mediatico pensato per accompagnare squadre e tifosi nell’ultimo viaggio verso la Serie A.