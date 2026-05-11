Serie B, playoff più spettacolari: arrivano drone cam, gimball e nuove telecamere immersive

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (8) tifosi curva renzo barbera

La Lega Serie B punta a trasformare i playoff 2025-2026 in un vero evento spettacolare, dentro e fuori dal campo. Dalle innovazioni televisive fino al nuovo pallone ufficiale color oro, passando per il rebranding grafico e la nuova Coppa Nexus: le Finals che assegneranno la terza promozione in Serie A avranno un volto completamente rinnovato.

L’obiettivo dichiarato è valorizzare l’ultimo atto della stagione, rendendo ancora più immersiva l’esperienza per tifosi e appassionati. Un percorso che inizierà martedì 12 maggio con i turni preliminari e si concluderà il 29 maggio con la finale di ritorno.


Tra le principali novità spicca il potenziamento della produzione televisiva. Le gare saranno raccontate attraverso nuove tecnologie come la “Opposite Cam”, la camera “Gimball” a bordocampo e la “Drone Cam” per riprese aeree e dinamiche. Le Finals saranno trasmesse su Dazn, La B Channel e, per le finali, anche su Sky, NOW Tv e in chiaro su TV8.

Restyling completo anche per l’identità visiva dei playoff. La Lega B ha scelto un look esclusivo ispirato ai grandi eventi internazionali, con colori dominanti nero e oro. Cambieranno pannelli pubblicitari, led bordocampo, podi porta-pallone, backdrop, maxischermi e grafiche televisive e social.

Grande protagonista sarà anche il nuovo KOMBAT™ Ball realizzato da Kappa: una speciale edizione dorata con inserti neri e grigio acciaio, pensata esclusivamente per i playoff. Si tratta della quarta versione stagionale del pallone ufficiale dopo quella standard, la Winter Edition e il “pallone rosso” contro la violenza sulle donne.

Completamente rinnovata anche la Coppa Nexus che verrà consegnata alla terza squadra promossa in Serie A. Il trofeo, realizzato in cristallo e lavorato a mano da Marco Varisco, presenta una struttura geometrica moderna composta da basamento quadrato, cubi, parallelepipedi e una sfera finale.

Nel corso della post-season, inoltre, la Lega Serie B sosterrà anche Special Olympics promuovendo i Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Lignano 2026. Previsti messaggi sui maxischermi, contenuti social, grafiche televisive e iniziative sui campi per sensibilizzare sul tema dell’inclusione attraverso lo sport.

Le Finals della Serie BKT si preparano così a diventare molto più di semplici playoff: un grande evento sportivo e mediatico pensato per accompagnare squadre e tifosi nell’ultimo viaggio verso la Serie A.

Altre notizie

Palermo Juve Stabia 2-2 (75) tifosi

Serie B, Palermo da record: nessuno come il Barbera, oltre 528 mila spettatori stagionali

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
Screenshot 2026-05-11 134116

Palermo, Inzaghi all’Università degli Studi per il convegno “All Around Soccer”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
Elio Di Toro Cerignola-2

Spezia, parte la ricerca del nuovo ds: da Di Toro all’ipotesi ritorno di Fusco

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (96) busio marinelli segre ceccaroni

Playoff Serie B, le designazioni arbitrali: scelti Fourneau e Marinelli

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
rebecca-corsi-empoli-intervista-1

Empoli, Corsi: «Sono stati commessi degli errori, deve servirci da insegnamento»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
Palermo Avellino 2-0 (43) tifosi

Palermo, semifinale playoff al Barbera: al via la vendita dei biglietti. Tutti i prezzi e le fasi

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
Screenshot 2026-05-11 095139

Palermo, spoilerata la nuova maglia 2026/27: design aggressivo e dettagli neri, ecco le prime immagini

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (62) abate

Juve Stabia, Abate carica l’ambiente: «A Modena lotteremo fino al 95’. Questa squadra deve continuare a sognare»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
palermo reggina 2-1 (129) di mariano cionek

Avellino, Cionek al Mattino: «Ballardini ha acceso il gruppo. Col Palermo il Partenio sarebbe incandescente»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (23) Coda bani

Sampdoria, Tuttosport: “Buco da 40 milioni. Confusione e conti in rosso. Mancini e Lombardo rischiano l’addio”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
palermo monza 0-3 (120) inzaghi bianco

Tuttosport: “Serie B. Playoff anomali e da modificare”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
longo conferenza bari

Bari-Südtirol, Gazzetta dello Sport: “Dai playoff promozione alla paura della Serie C”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (8) tifosi curva renzo barbera

Serie B, playoff più spettacolari: arrivano drone cam, gimball e nuove telecamere immersive

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (75) tifosi

Serie B, Palermo da record: nessuno come il Barbera, oltre 528 mila spettatori stagionali

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
Giovanni-Malagò-1280x720-1

Malagò: «Candidatura FIGC? C’è tempo fino a mercoledi sera»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
Screenshot 2026-05-11 134116

Palermo, Inzaghi all’Università degli Studi per il convegno “All Around Soccer”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
9057451_09101257_bandecchi_08

Ternana, Bandecchi sul futuro della società: «Ad oggi non ci sono notizie positive»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026