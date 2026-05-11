Playoff Serie B, le designazioni arbitrali: scelti Fourneau e Marinelli

Entrano nel vivo i playoff di Serie B, con i due match dei quarti di finale che si svolgeranno domani. L’attenzione, come sempre, si concentra anche sulle designazioni arbitrali: per il match tra Modena e Juve Stabia è stato scelto Fourneau, mentre Catanzaro-Avellino sarà arbitrata da Marinelli.

Di seguito tutte le designazione dei playoff di Serie B:





Modena – Juve Stabia h 18:45

Arbitro: Fourneau

Assistenti: Mastrodonato – Fontani

IV: Bonacina

VAR: Marini

AVAR: Camplone

Catanzaro – Avellino h 21:00

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Ceccon – Trinchieri

IV: Arena

VAR: Meraviglia

AVAR: Maggioni