Playoff Serie B, le designazioni arbitrali: scelti Fourneau e Marinelli

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (96) busio marinelli segre ceccaroni

Entrano nel vivo i playoff di Serie B, con i due match dei quarti di finale che si svolgeranno domani. L’attenzione, come sempre, si concentra anche sulle designazioni arbitrali: per il match tra Modena e Juve Stabia è stato scelto Fourneau, mentre Catanzaro-Avellino sarà arbitrata da Marinelli.

Di seguito tutte le designazione dei  playoff di Serie B:


Modena – Juve Stabia h 18:45

Arbitro: Fourneau

Assistenti: Mastrodonato – Fontani

IV: Bonacina

VAR: Marini

AVAR: Camplone

Catanzaro – Avellino h 21:00

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Ceccon – Trinchieri

IV: Arena

VAR: Meraviglia

AVAR: Maggioni

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