Playoff Serie B, le designazioni arbitrali: scelti Fourneau e Marinelli

Entrano nel vivo i playoff di Serie B, con i due match dei quarti di finale che si svolgeranno domani. L’attenzione, come sempre, si concentra anche sulle designazioni arbitrali: per il match tra Modena e Juve Stabia è stato scelto Fourneau, mentre Catanzaro-Avellino sarà arbitrata da Marinelli.
Di seguito tutte le designazione dei playoff di Serie B:
Modena – Juve Stabia h 18:45
Arbitro: Fourneau
Assistenti: Mastrodonato – Fontani
IV: Bonacina
VAR: Marini
AVAR: Camplone
Catanzaro – Avellino h 21:00
Arbitro: Marinelli
Assistenti: Ceccon – Trinchieri
IV: Arena
VAR: Meraviglia
AVAR: Maggioni