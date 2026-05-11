Sampdoria, Tuttosport: “Buco da 40 milioni. Confusione e conti in rosso. Mancini e Lombardo rischiano l’addio”

La Sampdoria riparte dalla Serie B per il quarto anno consecutivo, ma il clima attorno al club resta pesantissimo. Come racconta Tuttosport, in casa blucerchiata regnano ancora incertezza, contestazioni e dubbi sul futuro tecnico e societario.

L’ennesima stagione deludente si è chiusa con la sconfitta contro una Reggiana già retrocessa e con la sensazione di una squadra incapace persino di inseguire il miglior piazzamento possibile in classifica.





Secondo Tuttosport, il mondo Sampdoria continua a non accettare una mediocrità diventata ormai quasi strutturale per un club che, nella sua storia, ha disputato 66 stagioni in Serie A.

Nel frattempo restano tanti interrogativi anche sul futuro societario. Dopo il passaggio dal tandem Manfredi-Radrizzani all’attuale gestione legata a Tey da Singapore, il club ha raccolto soltanto delusioni sportive e forti contestazioni da parte della tifoseria.

Come evidenzia Tuttosport, i dirigenti Nathan Walker e Jesper Fredberg non sembrano intenzionati a lasciare il proprio ruolo, mentre i nomi più in bilico sarebbero proprio quelli più amati dal popolo blucerchiato: Andrea Mancini e Attilio Lombardo.

Il direttore sportivo, autore di un mercato invernale considerato positivo, e Lombardo, protagonista della salvezza sulla panchina doriana, rischiano infatti di essere sacrificati nonostante il sostegno ricevuto dai tifosi.

Il quotidiano sottolinea anche come la Sampdoria abbia mostrato segnali di crescita nel girone di ritorno grazie alla gestione tecnica targata Foti-Gregucci e successivamente Lombardo.

Nonostante questo, il club starebbe valutando nuove strade, con profili esteri che iniziano già a circolare per la prossima stagione.

Tra i nomi accostati alla panchina blucerchiata ci sarebbero l’ex Tottenham Ryan Mason e il danese Jacob Neestrup, fresco di addio al Copenaghen.

Per il ruolo di direttore sportivo, invece, spunta la candidatura di Americo Branco, ex dirigente del Fortuna Sittard.

Secondo Tuttosport, eventuali soluzioni internazionali rappresenterebbero però una scommessa rischiosa in un campionato duro e particolare come la Serie B italiana.

Altri profili, come quello di Alberto Aquilani, sarebbero invece legati a una possibile permanenza di Andrea Mancini.

Intanto perde quota anche l’ipotesi che portava a Davide Vagnati, genovese ed ex blucerchiato.

Sul tavolo resta infine la questione economica. Oggi a Bogliasco si terrà l’assemblea degli azionisti che, secondo Tuttosport, dovrebbe ratificare un rosso di bilancio vicino ai 40 milioni di euro.

Una situazione che conferma come, in casa Sampdoria, «i conti continuino a non tornare, in ogni senso».