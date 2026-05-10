Reggiana, Salerno dopo la retrocessione: «Mi assumo tutte le responsabilità»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
salerno reggiana

Dopo la sconfitta contro la Sampdoria che ha sancito la retrocessione della Reggiana in Serie C, il presidente granata Carmelo Salerno ha affidato ai social un messaggio rivolto alla città e ai tifosi.

Attraverso il proprio profilo Instagram, Salerno ha espresso tutta la delusione per il risultato maturato al termine della stagione: «Con l’onestà, la correttezza e l’umiltà che mi ha sempre contraddistinto in questi 7 anni, chiedo scusa a tutta la città di Reggio Emilia per questa dolorosa retrocessione, assumendomi tutte le responsabilità».


Il presidente della Reggiana ha poi invitato l’ambiente a ripartire dopo la delusione sportiva: «Le sconfitte fanno parte dello sport, gli sbagli, gli errori e le cadute fanno parte della vita di tutti i giorni».

Infine, un messaggio di resilienza e volontà di rialzarsi: «Non giudicatemi per i miei successi ma per tutte quelle volte sono caduto e sono riuscito a rialzarmi».

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