Serie A, succede di tutto al Tardini: la Roma batte 2-3 il Parma al 101′

Succede di tutto nella sfida della 36ª giornata di Serie A tra Parma e Roma, con i giallorossi che la spuntano 3-2 all’ultimo secondo utile grazie a un rigore trasformato da Donyell Malen al 101’. Una partita folle che cambia più volte volto e che pesa enormemente nella corsa Champions della squadra capitolina.

La Roma parte forte e sblocca il match al 22’ proprio con Malen, bravo a sfruttare il filtrante di Paulo Dybala e a scaricare in rete una conclusione potente. Il Parma però non molla e nella ripresa trova il pareggio con Strefezza, prima di essere nuovamente colpito dalla giocata dei giallorossi.





Nel finale sembra arrivare la beffa per la Roma: all’87’ Mandela Keita firma il 2-1 per i padroni di casa con un destro preciso che gela la squadra di Gasperini. Il Tardini esplode e il Parma pregusta tre punti pesantissimi.

Ma il finale è semplicemente clamoroso. In pieno recupero la Roma trova il 2-2 con Devyne Rensch al 94’, riaprendo una gara che sembrava persa. Poi il caos: al 97’ un intervento in area porta il direttore di gara al VAR, che assegna il rigore ai giallorossi. Dopo le proteste e l’espulsione di Sascha Britschgi, al 101’ si presenta nuovamente Malen dal dischetto.

L’attaccante olandese è glaciale e firma il 3-2 definitivo, completando una rimonta incredibile che permette alla Roma di portare a casa tre punti fondamentali nella corsa alla qualificazione alla prossima UEFA Champions League.

Classifica aggiornata

Inter 85

Napoli 70

Juventus 68

Milan 67

Roma 67

Como 65

Atalanta 55

Lazio 51

Udinese 50

Bologna 49

Sassuolo 49

Torino 44

Parma 42

Genoa 41

Fiorentina 38

Cagliari 37

Lecce 32

Cremonese 31

Verona 20

Pisa 18