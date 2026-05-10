Serie A, succede di tutto al Tardini: la Roma batte 2-3 il Parma al 101′
Succede di tutto nella sfida della 36ª giornata di Serie A tra Parma e Roma, con i giallorossi che la spuntano 3-2 all’ultimo secondo utile grazie a un rigore trasformato da Donyell Malen al 101’. Una partita folle che cambia più volte volto e che pesa enormemente nella corsa Champions della squadra capitolina.
La Roma parte forte e sblocca il match al 22’ proprio con Malen, bravo a sfruttare il filtrante di Paulo Dybala e a scaricare in rete una conclusione potente. Il Parma però non molla e nella ripresa trova il pareggio con Strefezza, prima di essere nuovamente colpito dalla giocata dei giallorossi.
Nel finale sembra arrivare la beffa per la Roma: all’87’ Mandela Keita firma il 2-1 per i padroni di casa con un destro preciso che gela la squadra di Gasperini. Il Tardini esplode e il Parma pregusta tre punti pesantissimi.
Ma il finale è semplicemente clamoroso. In pieno recupero la Roma trova il 2-2 con Devyne Rensch al 94’, riaprendo una gara che sembrava persa. Poi il caos: al 97’ un intervento in area porta il direttore di gara al VAR, che assegna il rigore ai giallorossi. Dopo le proteste e l’espulsione di Sascha Britschgi, al 101’ si presenta nuovamente Malen dal dischetto.
L’attaccante olandese è glaciale e firma il 3-2 definitivo, completando una rimonta incredibile che permette alla Roma di portare a casa tre punti fondamentali nella corsa alla qualificazione alla prossima UEFA Champions League.