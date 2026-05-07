Tuttosport: “Toro, assalto a Gattuso: sul tavolo un triennale”

Il futuro della panchina del Torino continua ad alimentare indiscrezioni e manovre di mercato. Con il campionato ormai vicino alla conclusione, il nome di Roberto D’Aversa resta sempre più in bilico e, come racconta Tuttosport, Urbano Cairo starebbe lavorando già da settimane ai possibili scenari per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico granata paga un finale di stagione complicato e risultati che non hanno convinto pienamente la dirigenza. Dopo l’esonero di Baroni, D’Aversa aveva firmato un contratto in scadenza a giugno senza clausole automatiche legate alla salvezza, scelta precisa del presidente Cairo. Un dettaglio che oggi assume un peso significativo nelle valutazioni sul futuro dell’allenatore.





Le recenti prestazioni contro Cremonese e Udinese, evidenzia ancora Tuttosport, avrebbero ulteriormente ridotto le possibilità di conferma del tecnico, nonostante il clamoroso pareggio ottenuto contro l’Inter. Solo un finale di stagione impeccabile, magari impreziosito da un derby convincente all’ultima giornata, potrebbe riaprire concretamente i discorsi per un rinnovo.

Sul tavolo della società granata, però, ci sarebbero già alternative molto concrete. Come racconta Tuttosport, uno dei nomi più caldi resta quello di Ivan Juric. Il tecnico croato, ancora legato all’Atalanta dopo l’esperienza chiusa anticipatamente lo scorso novembre, continua a mantenere ottimi rapporti con Cairo. I contatti tra le parti non si sarebbero mai interrotti e nelle ultime settimane si sarebbe tornati a parlare concretamente di un possibile ritorno sotto la Mole.

Tuttosport sottolinea però come il nome che oggi intrighi maggiormente il presidente granata sia soprattutto quello di Gennaro Gattuso. Cairo avrebbe un debole calcistico e caratteriale per l’ex commissario tecnico azzurro, ritenuto il profilo ideale per ridare entusiasmo e identità a un ambiente reduce da stagioni vissute tra contestazioni e disillusione.

Secondo Tuttosport, il Torino starebbe lavorando a una proposta importante per convincere Gattuso ad accettare il progetto granata. Sul tavolo potrebbe esserci addirittura un contratto triennale, segnale forte della volontà societaria di avviare un nuovo ciclo tecnico pluriennale. Petrachi starebbe seguendo direttamente i contatti insieme a Cairo, nella convinzione che Gattuso possa rappresentare la figura giusta per rilanciare il club anche dal punto di vista emotivo.

Restano sullo sfondo anche altri profili. Tuttosport cita infatti Daniele De Rossi, da tempo apprezzato dal presidente granata, anche se il recente rinnovo con il Genoa sembra aver allontanato questa possibilità. Più defilata invece la pista che porterebbe a una conferma di D’Aversa, scenario che oggi appare legato quasi esclusivamente a un finale di stagione clamoroso.

Nel frattempo Cairo continua a muoversi su più tavoli, tra strategie tecniche e valutazioni societarie, mentre resta aperta anche l’ipotesi di una futura cessione del club qualora dovessero emergere investitori ritenuti adeguati dal presidente granata.