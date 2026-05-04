Serie A: all’Olimpico la Roma cala il poker alla Fiorentina. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
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Una vittoria schiacciante quella della Roma nel match della 35a giornata di Serie A contro la Fiorentina. I giallorossi si impongono sul risultato di 4-0, in una gara che non è mai stata in discussione.

Ottimo inizio di gara per la formazione di Gianpiero Gasperini, che al 13′ sblocca il risultato: dagli sviluppi di un corner, Pisilli disegna una precisa traiettoria su cui Mancini svetta di testa battendo De Gea. I padroni di casa non si accontentano, e al 17′ trovano anche la rete del raddoppio con Wesley, che finalizza un ottimo contropiede.


Al 34′ c’è spazio anche per la terza rete di serata per i giallorossi: Konè scatta lungo l’out di destra, arriva sulla linea di fondo e scarica per Hermoso che deve soltanto completare il tap-in.

Nella ripresa la musica non cambia, con gli uomini di Gasperini che al 58′ trovano anche il gol del 4-0: Malen riceve lungo l’out di destra, si avvicina in area avversaria e da fermo colpisce d’esterno trovando un assist calibrato per Pisilli che spinge in rete.

Un risultato ampio, che permette ai giallorossi di gestire il match. I viola non riescono mai a reagire e rendersi pericolosi, con l’incontro che si chiude con una vittoria schiacciante in favore dei padroni di casa. Un successo importantissimo, che permette alla Roma di portarsi a -1 dalla Juventus, ovvero dalla zona Champions League. Di seguito la classifica finale:

LA CLASSIFICA

Inter – 82

Napoli – 70

Milan – 67

Juventus – 65

Roma – 64

Como – 62

Atalanta – 55

Lazio – 51

Bologna – 49

Sassuolo – 49

Udinese – 47

Parma – 42

Torino – 41

Genoa – 40

Cagliari – 37

Fiorentina – 37

Lecce – 32

Cremonese – 28

Verona – 20

Pisa – 18

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