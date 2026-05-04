Serie A: all’Olimpico la Roma cala il poker alla Fiorentina. La classifica aggiornata
Una vittoria schiacciante quella della Roma nel match della 35a giornata di Serie A contro la Fiorentina. I giallorossi si impongono sul risultato di 4-0, in una gara che non è mai stata in discussione.
Ottimo inizio di gara per la formazione di Gianpiero Gasperini, che al 13′ sblocca il risultato: dagli sviluppi di un corner, Pisilli disegna una precisa traiettoria su cui Mancini svetta di testa battendo De Gea. I padroni di casa non si accontentano, e al 17′ trovano anche la rete del raddoppio con Wesley, che finalizza un ottimo contropiede.
Al 34′ c’è spazio anche per la terza rete di serata per i giallorossi: Konè scatta lungo l’out di destra, arriva sulla linea di fondo e scarica per Hermoso che deve soltanto completare il tap-in.
Nella ripresa la musica non cambia, con gli uomini di Gasperini che al 58′ trovano anche il gol del 4-0: Malen riceve lungo l’out di destra, si avvicina in area avversaria e da fermo colpisce d’esterno trovando un assist calibrato per Pisilli che spinge in rete.
Un risultato ampio, che permette ai giallorossi di gestire il match. I viola non riescono mai a reagire e rendersi pericolosi, con l’incontro che si chiude con una vittoria schiacciante in favore dei padroni di casa. Un successo importantissimo, che permette alla Roma di portarsi a -1 dalla Juventus, ovvero dalla zona Champions League. Di seguito la classifica finale:
LA CLASSIFICA
Inter – 82
Napoli – 70
Milan – 67
Juventus – 65
Roma – 64
Como – 62
Atalanta – 55
Lazio – 51
Bologna – 49
Sassuolo – 49
Udinese – 47
Parma – 42
Torino – 41
Genoa – 40
Cagliari – 37
Fiorentina – 37
Lecce – 32
Cremonese – 28
Verona – 20
Pisa – 18