Serie A: all’intervallo Roma avanti 3-0 sulla Fiorentina

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
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All’Olimpico, va al riposo avanti 3-0 la Roma nel match di Serie A contro la Fiorentina. Prima frazione di gioco dominata dai giallorossi, in una sfida che finora non è mai stata in discussione.

Ottimo inizio di gara per la formazione di Gianpiero Gasperini, che al 13′ sblocca il risultato: dagli sviluppi di un corner, Pisilli disegna una precisa traiettoria su cui Mancini svetta di testa battendo De Gea. I padroni di casa non si accontentano, e al 17′ trovano anche la rete del raddoppio con Wesley, che finalizza un ottimo contropiede.


Al 34′ c’è spazio anche per la terza rete di serata per i giallorossi: Konè scatta lungo l’out di destra, arriva sulla linea di fondo e scarica per Hermoso che deve soltanto completare il tap-in. Grande primo tempo per la Roma, che vuole conquistare tre punti fondamentali per la lotta Champions League.

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