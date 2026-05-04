Trapani, Antonini: «Siamo convinti che giocheremo almeno i playout»

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Antonini contro Giove del Taranto

Valerio Antonini non le manda a dire al Taranto - ILovePalermoCalcio.com (Screenshot video YouTube)

Dopo la retrocessione del Trapani, dovuta soprattutto ai problemi societari che sono costati al club una penalizzazione di 25 punti in classifica, attraverso i propri profili social è tornato a parlare il presidente granata, Valerio Antonini, convinto che la squadra riavrà almeno i punti sufficienti per giocare i playout.

Di seguito il comunicato del presidente Antonini:


“Da domani L’FC TRAPANI riprende ad allenarsi a pieno ritmo, siamo tutti convinti che ALMENO riavremo i punti sufficienti per giocare i PLAY OUT. Quindi tutti sulla corda e prossime 3 settimane intense di lavoro. Per essere pronti a riscrivere la storia di questo campionato. La verità ci renderà liberi”

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