Caos Serie D, la Reggina denuncia il Messina: chiesto lo stop immediato

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
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Rischia di essere travolto da un terremoto il campionato di Serie D. Nuovo ricorso da parte della Reggina, che attualmente milita nel girone I della categoria. Questa volta davanti al Tribunale Federale, contro l’Acr Messina, contestando presunte gravi irregolarità commesse dalla società siciliana nel corso della stagione.

La società amaranto ha richiesto sanzioni pesanti, che vanno dalle sconfitte a tavolino fino all’eventuale esclusione dal campionato. Gli illeciti imputati ai siciliani riguarderebbero l’operato di due dirigenti della società che, pur essendo già squalificati, avrebbero agito attivamente nell’iscrizione della squadra al campionato ed avrebbero, in prima persona, gestito i tesseramenti dei calciatori.


Il club calabrese ritiene quindi che debbano essere considerati nulli tutti i tesseramenti, insieme all’esito di tutte le gare alle quali gli stessi giocatori, firmatari di contratti da considerare nulli, hanno partecipato.

Inoltre, per accertare i fatti, la Reggina ha sollecitato l’acquisizione della documentazione rilevante e ha presentato specifiche istanze agli organi di giustizia sportiva, chiedendo in via cautelare la sospensione immediata del campionato o il congelamento della classifica finale.

Dato che tali provvedimenti potrebbero modificare sensibilmente l’attuale classifica, gli amaranto avrebbero richiesto un urgente intervento della giustizia sportiva: “C’è la stringente necessità – è il commento della dirigenza amaranto – di intervenire prima della conclusione della regular season. Senza un intervento tempestivo della Procura e del Tribunale Federale, c’è il concreto rischio che la Reggina vada incontro a danni irreparabili. Si andrebbe, infatti, a cristallizzare una classifica falsata, con il pericolo di un successivo e clamoroso stravolgimento dell’intero campionato a ridosso degli spareggi.

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