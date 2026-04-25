Athletic Palermo, sfida alla capolista: contro il Savoia vale un posto nei playoff

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 25, 2026
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Ultima gara casalinga della stagione regolare e appuntamento da non fallire per l’Athletic Palermo. Al “Borsellino” arriva il Savoia, capolista del girone I, in una sfida che può valere l’aritmetica qualificazione ai playoff.

I nerorosa arrivano all’appuntamento con rinnovata fiducia dopo il successo in rimonta contro la Vibonese, una vittoria che ha interrotto una serie negativa di quattro sconfitte consecutive. Adesso serve continuità, quella che Ferraro chiede alla sua squadra per chiudere il discorso playoff.


Di fronte, però, ci sarà un avversario nel miglior momento della stagione. Il Savoia, guidato da Catalano, è in vetta insieme alla Nissa e arriva da quattro vittorie consecutive, compreso il netto 3-0 contro l’Igea Virtus.

Per l’Athletic Palermo sarà un banco di prova soprattutto mentale: affrontare la capolista con la consapevolezza di giocarsi una fetta importante di stagione.

Sono 23 i convocati scelti da Ferraro per la sfida:

Portieri: Cucinotta, Greliak, Martinez
Difensori: Crivello, Fastiggi, Mazzotta, Panaro, Rampulla, Torres, Vesprini
Centrocampisti: Anzelmo, Gallo, Grammauta, Faccetti, Lores Varela, Maurino, Zaic
Attaccanti: Bonfiglio, Devola, Grillo, Matera, Micoli, Rafele

Sul fronte pubblico, atteso un buon afflusso sugli spalti. I biglietti sono disponibili su Vivaticket e al botteghino del “Borsellino” a partire dalle ore 11. Come previsto dalle disposizioni, vietata la vendita ai residenti in provincia di Napoli.

Una partita che può segnare il finale di stagione dei nerorosa: contro la capolista serve una prestazione vera.

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