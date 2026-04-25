Serie B, Catanzaro-Spezia 4-2: Aquilani dilaga e consolida i playoff. La classifica aggiornata

Il Catanzaro torna alla vittoria con una prestazione convincente e supera lo Spezia 4-2 nel match delle 12:30 valido per la 36ª giornata di Serie B. Una gara ricca di gol e colpi di scena, che rilancia i giallorossi in chiave playoff e complica ulteriormente la situazione dei liguri.

A sbloccare il match è Petriccione al 24’, bravo a portare avanti i padroni di casa. Lo Spezia reagisce e trova il pareggio al 44’ con Valoti, ristabilendo l’equilibrio prima dell’intervallo.





Nella ripresa il Catanzaro cambia passo: al 63’ Felipe Jack firma il 2-1, dando nuova inerzia alla gara. Nel finale arriva l’allungo decisivo con Pittarello, che segna prima il 3-1 al 79’ e poi il 4-1 all’81’, mettendo apparentemente in ghiaccio la partita.

Lo Spezia però trova il gol nel recupero con Lapadula su calcio di rigore al 94’, fissando il risultato sul definitivo 4-2.

Tre punti pesantissimi per il Catanzaro, che sale a quota 59 punti e consolida il quinto posto, sempre più vicino alla qualificazione playoff. Situazione invece complicata per lo Spezia, fermo a 33 punti e ancora invischiato nella lotta salvezza.

Classifica aggiornata (prime posizioni)

Venezia — 75

Monza — 75

Frosinone — 72

Palermo — 68

Catanzaro — 59

Modena — 52

Juve Stabia — 49

Avellino — 46

Zona salvezza

17. Bari — 34

Pescara — 33

Spezia — 33

Reggiana — 33

Il Catanzaro sale così a quota 59 punti, blindando il quinto posto e avvicinandosi sempre più alla qualificazione playoff. Situazione critica invece per lo Spezia, fermo a 33 punti e in piena bagarre per non retrocedere.