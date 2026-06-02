Ternana, Bandecchi prepara la ripartenza: «La squadra si chiamerà Ternana Bandecchi Stefano»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
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Stefano Bandecchi guarda al futuro della Ternana e ai passi necessari per riportare il calcio rossoverde in campo dopo il fallimento del club. Il sindaco di Terni ha parlato dell’ipotesi di una ripartenza dalla Serie D attraverso l’unione dei titoli sportivi dell’Orvietana e della Ternana Tip Power Futsal.

Bandecchi ha rassicurato tifosi e ambiente sulle tempistiche del progetto, sottolineando come il lavoro per la costruzione della nuova squadra sia già iniziato.

«Sta procedendo tutto con regolarità secondo le tempistiche. Sto mettendo insieme un gruppo di giocatori interessanti e sto scegliendo l’allenatore. Dopodiché è il campo verde che farà le differenze».


Nel corso del suo intervento è arrivato anche un annuncio che non è passato inosservato. Il primo cittadino ha infatti svelato il nome che dovrebbe assumere il nuovo club.

«Ci tengo a precisare che la squadra non si chiamerà Ternana Bandecchi ma Ternana Bandecchi Stefano».

 

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