Finale Playoff Serie C: Brescia-Ascoli 1-1 all’intervallo

Primo tempo intenso e ricco di emozioni al “Rigamonti”, dove Union Brescia e Ascoli si affrontano nell’andata della finale playoff. Dopo 45 minuti il risultato è in perfetta parità sul punteggio di 1-1, al termine di una frazione giocata ad alta intensità nonostante la pioggia battente.

La gara si accende subito: l’Ascoli passa in vantaggio al 9’ grazie a Rizzo Pinna, bravo a farsi trovare pronto sulla ribattuta dopo il palo colpito da Silipo. La reazione dei padroni di casa è immediata e al 12’ arriva il pareggio firmato da Crespi, che risolve una mischia sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da De Maria.





L’Union Brescia prende poi campo e va vicino al sorpasso con una spettacolare acrobazia ancora di Crespi al 37’, oltre a protestare per un contatto in area con protagonista lo stesso attaccante, giudicato regolare dal direttore di gara. Nel finale di frazione non mancano tensione e ammonizioni, con un giallo anche per simulazione ai danni di D’Uffizi.

Si va così all’intervallo sull’1-1, con tutto ancora aperto in vista della ripresa e del ritorno in programma il 7 giugno. In caso di parità nel doppio confronto, si terrà conto della differenza reti, con eventuali supplementari e rigori a decidere la qualificazione.