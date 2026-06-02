Finale Playoff Serie C: Brescia-Ascoli 1-1 all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
brescia

Primo tempo intenso e ricco di emozioni al “Rigamonti”, dove Union Brescia e Ascoli si affrontano nell’andata della finale playoff. Dopo 45 minuti il risultato è in perfetta parità sul punteggio di 1-1, al termine di una frazione giocata ad alta intensità nonostante la pioggia battente.

La gara si accende subito: l’Ascoli passa in vantaggio al 9’ grazie a Rizzo Pinna, bravo a farsi trovare pronto sulla ribattuta dopo il palo colpito da Silipo. La reazione dei padroni di casa è immediata e al 12’ arriva il pareggio firmato da Crespi, che risolve una mischia sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da De Maria.


L’Union Brescia prende poi campo e va vicino al sorpasso con una spettacolare acrobazia ancora di Crespi al 37’, oltre a protestare per un contatto in area con protagonista lo stesso attaccante, giudicato regolare dal direttore di gara. Nel finale di frazione non mancano tensione e ammonizioni, con un giallo anche per simulazione ai danni di D’Uffizi.

Si va così all’intervallo sull’1-1, con tutto ancora aperto in vista della ripresa e del ritorno in programma il 7 giugno. In caso di parità nel doppio confronto, si terrà conto della differenza reti, con eventuali supplementari e rigori a decidere la qualificazione.

Altre notizie

Fideiussione-Pelligra-e1723228873164 (2)

Catania, Pelligra non si nasconde: «Non abbiamo centrato l’obiettivo, ma continueremo a investire»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 1, 2026
Antonini contro Giove del Taranto

Trapani, Antonini: «Ci sono 12 società che non hanno le condizioni per iscriversi al campionato di C»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 31, 2026
bortolo-mutti-bc14cf4a-5b9e-4819-960f-901d81ee59b-resize-750

Mutti incorona Perinetti: «Potrebbe essere la persona giusta da cui far ripartire il Bari»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
Screenshot 2026-05-30 104500

Catania-Ascoli, arrestati due ultras per il lancio di bombe carta

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
FERRERO

Bari, ipotesi Ferrero per l’acquisto del club

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
709902902_1024213013455601_7570435999194941491_n

Savoia, UFFICIALE: scelto Davide Mignemi come nuovo ds

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 28, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (87) pallone Serie B

Serie B e Serie C, stangata del TFN: penalizzazioni per Juve Stabia, Crotone, Trapani e Siracusa

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 28, 2026
ascoli

Playoff Serie C: Catania eliminato al Massimino, in finale ci va l’Ascoli

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
salernitasna

Playoff Serie C: l’Union Brescia vola in finale, Salernitana battuta 2-0

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
ascoli

Playoff Serie C: Catania avanti 2-0 sull’Ascoli dopo i primi 45′

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
UMOS0750-LUIGI-DELAURENTIIS-FOTOMOSCA-scaled

Bari, De Laurentiis rompe il silenzio dopo la retrocessione: «Deluso, ma il club è solido»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
Screenshot 2026-05-27 171106

Bari, clima rovente tra Comune e De Laurentiis: il sindaco Leccese chiede la vendita del club

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026

Ultimissime

brescia

Finale Playoff Serie C: Brescia-Ascoli 1-1 all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
9057451_09101257_bandecchi_08

Ternana, Bandecchi prepara la ripartenza: «La squadra si chiamerà Ternana Bandecchi Stefano»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
Screenshot 2026-06-02 210818

Mantova, occhi sul futuro: Gobetti nel mirino per rinforzare la difesa

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
caccavo

Caccavo infiamma il mercato: Empoli e Frosinone sulle tracce del talento del Lumezzane

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
gargiu

Vicenza, idea Gargiulo per il centrocampo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026