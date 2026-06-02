Monza, Bianco torna su Inzaghi: «Lo rispetto tantissimo, ma certe parole non mi erano piaciute»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
bianco

Paolo Bianco è tornato a parlare di Filippo Inzaghi nel corso della trasmissione Brianza in Campo, soffermandosi sul rapporto con il tecnico del Palermo dopo alcuni botta e risposta avvenuti nel corso della stagione appena conclusa.

Il tecnico del Monza, reduce dalla promozione in Serie A ottenuta attraverso i playoff, ha espresso rispetto per il lavoro dell’allenatore rosanero, pur non nascondendo qualche perplessità su alcune sue dichiarazioni.


«Lo rispetto tantissimo perché in questa categoria è un allenatore forte e lo ha dimostrato in questi anni. Però ognuno allena la propria squadra e la difende. Certe esternazioni, prima di giocarci contro, non mi erano piaciute e l’ho semplicemente fatto notare. Io non parlo mai delle altre squadre».

Parole che riportano l’attenzione su una rivalità dialettica nata durante la stagione, ma che ora sembra rientrare nei toni del rispetto reciproco tra due tecnici protagonisti del campionato.

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