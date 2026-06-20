Athletic Palermo, UFFICIALE: Ferazzoli è il nuovo allenatore

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
WhatsApp Image 2026-06-20 at 16.06.33

Dopo l’addio di Emanuele Ferraro, attraverso una nota tramite i propri profili, l’Athletic Palermo ha comunicato l’arrivo di Giuseppe Ferazzoli come nuovo allenatore, in vista del prossimo campionato di Serie D.

Questo il comunicato del club:


“L’Athletic Club Palermo comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra per la stagione sportiva 2026-2027 a mister Giuseppe Ferazzoli. Nato a Roma nel 1966, Ferazzoli vanta una lunga carriera da calciatore professionista, con oltre 400 presenze tra i professionisti e 20 apparizioni in Serie A con la maglia del Piacenza. Terminata l’attività agonistica, ha intrapreso il percorso da allenatore nella stagione 2002-2003 alla guida del Castel di Sangro in Lega Pro, costruendo negli anni un curriculum di assoluto rilievo. Reduce dall’esperienza all’Albalonga, può contare su 223 panchine in Serie D, 151 in Lega Pro e 27 nel campionato Primavera con l’Ascoli. Tra il 2016 e il 2017 ha inoltre ricoperto il ruolo di vice allenatore di Luigi Delneri all’Udinese, in Serie A.”

Altre notizie

Claudio Lotito - ANSA Foto - Ilovepalermocalcio.com

Corriere dello Sport: “Lotito-Reggina, closing vicino. Obiettivo Serie C al primo colpo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
Valerio-Antonini-facebook-ilovepalermocalcio.com

Trapani, Antonini guarda a Marsala: chiesto l’Angotta per le gare casalinghe

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 17, 2026
Antonini contro Giove del Taranto

Repubblica Palermo: “Trapani, prende quota l’ipotesi Capaci: trattativa aperta con l’Athletic Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
4 cessioni entro il 31 agosto: terremoto Lazio

Corriere dello Sport: “Svolta Lotito, compra la Reggina”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
4bbad48b-fef0-410c-8dbb-64c2bb19290d

Athletic Club Palermo lancia l’Athletic Summer Experience 2026 con due appuntamenti

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
Screenshot 2026-06-15 074828

Giornale di Sicilia: “Athletic Club Palermo, tre nomi per la panchina: Di Benedetto, Lisuzzo e Pagana”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
taranto

Follia dopo Taranto-Gladiator: invasione di campo e calciatori aggrediti, interviene la polizia

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 14, 2026
Screenshot 2026-06-12 074041

Giornale di Sicilia: “Athletic Club Palermo, si chiude l’era Ferraro: tre nomi per il futuro”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026
perinetti

Perinetti: «Spero sia l’anno del Palermo. Ferraro? Lascia l’Athletic»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
ferraro athletic

Athletic Palermo, vertice per la panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
30a6dd38-32da-4c26-8dca-ec65d4597e52

L’Athletic Club Palermo riparte da Clemente

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
9057451_09101257_bandecchi_08

Ternana, Bandecchi prepara la ripartenza: «La squadra si chiamerà Ternana Bandecchi Stefano»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026

Ultimissime

WhatsApp Image 2026-06-20 at 16.06.33

Athletic Palermo, UFFICIALE: Ferazzoli è il nuovo allenatore

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
palermo bari serie b 2-0 (52) gyasi

La Nazione: “Angelozzi riparte dallo Spezia. Spunta anche l’ipotesi Gyasi per la rinascita”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
resizer (1)

La Sicilia: “Barbera verso Euro 2032, la UEFA accelera ma restano aperti i nodi terzo anello e parcheggi”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
Screenshot 2026-06-20 093537

Il Resto del Carlino: “Palermo all’assalto di Tonoli, pronta un’offerta da 4,5 milioni. Sullo sfondo anche Azzi”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
palermo parma serie b 0-0 (9) pecchia mignani

Tuttosport: “Caos Sampdoria. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026