Athletic Palermo, UFFICIALE: Ferazzoli è il nuovo allenatore

Dopo l’addio di Emanuele Ferraro, attraverso una nota tramite i propri profili, l’Athletic Palermo ha comunicato l’arrivo di Giuseppe Ferazzoli come nuovo allenatore, in vista del prossimo campionato di Serie D.

Questo il comunicato del club:





“L’Athletic Club Palermo comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra per la stagione sportiva 2026-2027 a mister Giuseppe Ferazzoli. Nato a Roma nel 1966, Ferazzoli vanta una lunga carriera da calciatore professionista, con oltre 400 presenze tra i professionisti e 20 apparizioni in Serie A con la maglia del Piacenza. Terminata l’attività agonistica, ha intrapreso il percorso da allenatore nella stagione 2002-2003 alla guida del Castel di Sangro in Lega Pro, costruendo negli anni un curriculum di assoluto rilievo. Reduce dall’esperienza all’Albalonga, può contare su 223 panchine in Serie D, 151 in Lega Pro e 27 nel campionato Primavera con l’Ascoli. Tra il 2016 e il 2017 ha inoltre ricoperto il ruolo di vice allenatore di Luigi Delneri all’Udinese, in Serie A.”