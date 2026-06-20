La Nazione: “Angelozzi riparte dallo Spezia. Spunta anche l’ipotesi Gyasi per la rinascita”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
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Lo Spezia è pronto ad affidare la propria ripartenza a Guido Angelozzi. Come racconta La Nazione, martedì prenderà ufficialmente il via la terza avventura del dirigente siciliano in maglia bianca, con l’ingresso nella sede del centro sportivo “Ferdeghini” e la successiva conferenza stampa al “Picco” insieme al presidente Charlie Stillitano.

Angelozzi sceglie lo Spezia nonostante la Serie C


Secondo La Nazione, la scelta di Angelozzi assume un valore particolare. L’ex dirigente del Frosinone ha infatti deciso di lasciare la Serie A per sposare il progetto dello Spezia in Serie C, spinto dal forte legame con la piazza ligure e dall’ambizioso piano illustrato dalla proprietà.

Nei giorni scorsi il patron Thomas Roberts e il presidente Charlie Stillitano avrebbero dato il via libera definitivo all’operazione, riconoscendo in Angelozzi il profilo ideale per guidare la ricostruzione del club dopo la retrocessione.

Un progetto per tornare subito in alto

Come sottolinea La Nazione, l’obiettivo della proprietà americana resta quello di riportare rapidamente lo Spezia tra i professionisti di vertice. Roberts avrebbe confermato la volontà di investire risorse importanti per costruire una squadra competitiva e rilanciare il club dopo la discesa in Serie C.

Prima della scelta definitiva erano stati valutati anche altri profili, tra cui Matteo Lovisa e Fabio Artico, ma alla fine la decisione è ricaduta su Angelozzi.

Gyasi torna nei radar dello Spezia

Tra i nomi che iniziano a circolare per il nuovo progetto tecnico c’è anche quello di Emmanuel Gyasi. Secondo quanto riferisce La Nazione, l’esterno offensivo, reduce dall’esperienza con il Palermo, sarebbe uno dei profili graditi per riportare esperienza e identità all’interno dello spogliatoio.

Gyasi è rimasto molto legato all’ambiente spezzino e, a 32 anni, potrebbe valutare un ritorno nella città dove ha vissuto alcune delle stagioni più importanti della sua carriera.

Al momento non si tratta di una trattativa avviata, ma di una suggestione che testimonia la volontà dello Spezia di ripartire anche da figure simboliche della propria storia recente.

Lapadula saluta

Nel frattempo, conclude La Nazione, si è chiusa ufficialmente l’avventura di Gianluca Lapadula, che ha risolto consensualmente il proprio contratto con il club ligure.

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