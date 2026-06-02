Mantova, occhi sul futuro: Gobetti nel mirino per rinforzare la difesa

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
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Il Mantova continua a muoversi sul mercato alla ricerca di profili giovani e di prospettiva. Con l’arrivo del direttore sportivo Christian Brutti, il club virgiliano guarda con particolare attenzione alla Serie C, categoria nella quale potrebbero arrivare diversi rinforzi in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da TrivenetoGoal.it, uno dei nomi seguiti per il reparto arretrato è quello di Nicolò Gobetti, difensore classe 2004 attualmente in forza alle Dolomiti Bellunesi. Si tratta di un profilo particolarmente apprezzato per la sua duttilità, potendo essere impiegato sia in una difesa a tre che in una linea a quattro, oltre a ricoprire il ruolo di terzino sinistro.

L’interesse di Brutti nei confronti del giovane difensore non è recente. Il dirigente, infatti, segue Gobetti già dai tempi della sua esperienza al Caldiero Terme e potrebbe ora provare a portarlo in Serie B con la maglia biancorossa.


Parallelamente, il Mantova continua a lavorare anche su altri fronti. Restano aperti i dialoghi con il Parma per la possibile permanenza di Kouda, mentre tra i profili monitorati figura anche il giovane Konaté, altro talento che potrebbe approdare alla corte dei virgiliani durante l’estate.

Il mercato del Mantova entra dunque nel vivo, con la dirigenza intenzionata a costruire una rosa competitiva puntando su un mix di giovani emergenti e giocatori già pronti per la categoria.

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