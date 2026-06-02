Caccavo infiamma il mercato: Empoli e Frosinone sulle tracce del talento del Lumezzane

Luigi Caccavo continua ad attirare l’interesse di diversi club in vista della sessione estiva di calciomercato. L’attaccante del Lumezzane, protagonista di una stagione positiva in Serie C, è finito nel mirino dell’Empoli, ma nelle ultime ore si sarebbe inserito anche il Frosinone.

Il club toscano aveva già provato ad assicurarsi il classe 2004 durante il mercato invernale senza riuscire a trovare l’accordo per il trasferimento. Una pista che potrebbe tornare d’attualità nelle prossime settimane, con la dirigenza azzurra pronta a valutare nuovamente il profilo del giovane attaccante.





Sul giocatore, però, si registra l’interesse concreto anche del Frosinone. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, i ciociari stanno seguendo con attenzione l’evolversi della situazione e potrebbero presto entrare nella corsa per il talento del Lumezzane.

Caccavo ha chiuso la stagione con numeri importanti: 36 presenze, 11 reti e 2 assist nel campionato di Serie C. Prestazioni che hanno contribuito al percorso della formazione lombarda fino ai playoff, rendendolo uno dei profili più interessanti della categoria.

L’attenzione del Frosinone verso il mercato di Serie C non rappresenta una novità. Il direttore sportivo Renzo Castagnini ha recentemente confermato la volontà del club di puntare ancora sui giovani provenienti dalla terza serie.

«Penso che qualche giocatore dalla Serie C arriverà. Faremo poi anche qualche prestito, vogliamo lavorare molto sui giovani. Abbiamo intenzione di mettere uno o due centrocampisti con più struttura e in grado di fare l’uno contro uno. Questa per adesso è la priorità».

Le prossime settimane potrebbero dunque rivelarsi decisive per il futuro di Caccavo, conteso da più società e pronto al possibile salto di categoria dopo l’ottima annata disputata con la maglia del Lumezzane.