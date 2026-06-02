Vicenza, idea Gargiulo per il centrocampo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
gargiu

Il Vicenza continua a programmare il proprio futuro in vista della prossima stagione di Serie B. Dopo la promozione conquistata attraverso un campionato dominato in Serie C, il club biancorosso è al lavoro per costruire una rosa competitiva e in grado di affrontare al meglio il salto di categoria.

Tra le priorità della dirigenza guidata dal direttore sportivo Giorgio Zamuner c’è il rafforzamento del centrocampo, reparto che potrebbe presto accogliere un elemento di grande esperienza per la categoria. Secondo quanto riportato da Biancorossi.net, il nuovo nome finito sul taccuino del club veneto è quello di Mario Gargiulo.


Classe 1996, Gargiulo vanta un passato importante tra Serie B e Serie A. Il centrocampista è stato uno dei protagonisti della promozione del Lecce nella stagione 2021/22, contribuendo al successo dei salentini nel campionato cadetto. Negli anni successivi la sua crescita è stata rallentata da alcuni problemi fisici che ne hanno limitato la continuità, ma il giocatore resta un profilo molto apprezzato per qualità tecniche ed esperienza.

Non c’è però soltanto Gargiulo tra gli obiettivi del Vicenza. Per la mediana vengono monitorati anche altri profili, tra cui Metlika del Lecco e Mattia Valoti. Al momento si tratta di piste ancora nelle fasi iniziali, ma il club biancorosso sta valutando diverse soluzioni per consegnare al tecnico una squadra pronta a recitare un ruolo da protagonista anche in Serie B. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per comprendere quali trattative entreranno nel vivo e quali saranno i primi rinforzi dell’estate vicentina.

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