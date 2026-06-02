Palermo, Ceccaroni: «Abbiamo lottato fino alla fine»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (53) ceccaroni

Attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, Pietro Ceccaroni ha tracciato un bilancio della stagione appena conclusa con il Palermo. Il difensore rosanero ha condiviso una serie di scatti, accompagnandola con una riflessione sul percorso vissuto e sugli obiettivi mancati.

«Non sempre le cose vanno come vorremmo, anche quando si dà tutto per raggiungere un obiettivo. Abbiamo lottato fino alla fine ma non siamo riusciti a raggiungere ciò che tutti sognavamo», ha scritto il centrale difensivo.


Ceccaroni ha poi sottolineato quanto l’annata gli abbia lasciato sul piano umano e professionale: «Porto con me la consapevolezza di aver dato tutto e un anno che mi ha lasciato emozioni e momenti che custodirò per sempre, dentro e fuori dal campo».

Infine, il difensore ha rivolto lo sguardo al futuro, lanciando un messaggio di fiducia all’ambiente rosanero: «Adesso è tempo di ripartire, pronti a tornare a lottare insieme».

Legato al Palermo da un contratto in scadenza il 30 giugno 2027, Ceccaroni si prepara dunque a iniziare una nuova stagione con l’obiettivo di contribuire al rilancio della squadra siciliana.

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