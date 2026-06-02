Italia, Baldini carica gli azzurri: «Gruppo di grande qualità pronto ad esplodere»

Alla vigilia dell’amichevole contro il Lussemburgo, il commissario tecnico ad interim della Nazionale italiana Silvio Baldini ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sul momento del gruppo azzurro e sulle sensazioni che accompagnano il suo esordio sulla panchina dell’Italia.

Baldini ha ammesso di aver vissuto con grande intensità l’avvicinamento a questa nuova esperienza, ma di aver poi ritrovato la consueta concentrazione una volta entrato sul terreno di gioco.





«L’emozione c’è stata prima di andare a Coverciano. Per quel mese mi sono sentito emozionato. Una volta entrato in campo devi pensare a giocare, a fare bene e non pensare alle emozioni», ha spiegato il tecnico.

Parole importanti anche sul lavoro svolto dal gruppo durante il ritiro. Baldini si è detto soddisfatto dell’atteggiamento mostrato da tutti i calciatori convocati, sottolineando in particolare la professionalità e l’umiltà di alcuni elementi.

«Tutti i ragazzi si sono allenati benissimo, ma ne ero sicuro perché li conosco. Siamo rimasti sorpresi dell’atteggiamento di Donnarumma e Pio Esposito e, anzi, mi ha sorpreso che hanno ringraziato il gruppo per averli accolti», ha dichiarato.

Un passaggio che evidenzia il clima positivo presente all’interno dello spogliatoio azzurro, con i giocatori più rappresentativi pronti a mettersi al servizio della squadra.

Infine, Baldini ha espresso piena fiducia nelle qualità tecniche della rosa, definendola una squadra dal grande potenziale ancora in parte inespresso.

«C’è tantissima qualità. Sono giocatori bravissimi che sono nel momento di esplodere come hanno fatto Palestra e Pisilli», ha affermato il commissario tecnico.

Le parole del tecnico trasmettono ottimismo in vista dei prossimi impegni della Nazionale. L’amichevole contro il Lussemburgo rappresenterà un primo banco di prova per un gruppo che, nelle intenzioni di Baldini, possiede tutte le caratteristiche per crescere rapidamente e diventare protagonista nel panorama internazionale.