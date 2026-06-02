Avellino, Moro nel mirino: Aiello spinge con il Sassuolo
L’Avellino guarda già alla prossima stagione con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in Serie B e costruire una rosa ancora più competitiva. Dopo aver affidato la panchina ad Alessandro Nesta, la dirigenza biancoverde è al lavoro sul mercato per rinforzare l’organico.
Tra le priorità c’è l’attacco, reparto che ha evidenziato alcune difficoltà nel corso dell’ultima annata. Secondo quanto riportato da TMW, il direttore sportivo Aiello avrebbe intensificato i contatti con il Sassuolo per arrivare a Luca Moro, centravanti reduce dall’esperienza in neroverde.
L’attaccante rappresenta uno dei principali obiettivi del club irpino per aumentare il peso offensivo della squadra. I dialoghi tra le parti sono in corso e l’Avellino continua il proprio pressing nella speranza di regalare a Nesta un rinforzo di spessore per il nuovo progetto tecnico.